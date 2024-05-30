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炎亞綸涉偷拍、散佈未成年私密片！一審獲緩刑後首發聲：謝謝法官

▲炎亞綸被同志網紅耀樂指控在他16歲時，對他進行偷拍，並且散布耀樂的未成年私密片，炎亞綸今（30）日判刑結果出爐後首度出聲：「謝謝法官。」
▲炎亞綸被同志網紅耀樂指控在他16歲時，對他進行偷拍，並且散布耀樂的未成年私密片，炎亞綸今（30）日判刑結果出爐後首度出聲：「謝謝法官。」

記者張一笙／綜合報導

同志網紅耀樂（邱耀樂）指控藝人炎亞綸在他16歲未成年時，涉嫌對他偷拍私密影片並外流，炎亞綸也被依製造、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴。炎亞綸與耀樂在私下協議和解，內容也約定不對外公開。今（30）日，士林地方法院判決結果炎亞綸處7個月有期徒刑，得易科罰金緩刑3年。對於結果，炎亞綸也做出回應，並表示：「謝謝法官。」

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▲炎亞綸背叛7個月得易科罰金，緩刑3年。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）
▲炎亞綸背叛7個月得易科罰金，緩刑3年。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）
判決結果出爐後，炎亞綸所屬經紀公司「晴空鳥」表示：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦瞭解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」

炎亞綸得知結果後也再度感謝法官，同時也感謝社會大眾與粉絲的關心與支持，炎亞綸先是感謝大家「再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我。」同時也說道：「謝謝大家這段時間的關心，希望這件事情不要再浪費任何社會資源。」當炎亞綸被問及對於未來的規劃，炎亞綸表示：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

▲與炎亞綸達成私下和解後，耀樂（右）難掩興奮之情，在IG上曬出與男性親密友人合照。（圖／翻攝自耀樂IG）
▲與炎亞綸達成私下和解後，耀樂（右）難掩興奮之情，在IG上曬出與男性親密友人合照。（圖／翻攝自耀樂IG）
耀樂上個月與炎亞綸達成私下和解後，昨日在IG上曬出與男性親密友人的合照，並難掩興奮之情地寫下：「舊的不去，新的不來。」可見耀樂對於最終的結果十分滿意。

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