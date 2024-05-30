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副總統蕭美琴就職典禮也跟著跳！拍謝少年宣布8／24站上北流開唱

▲拍謝少年的新歌搶先在520總統就職大典上播放，就留副總統蕭美琴都隨著音樂擺動，今（30）日拍謝少年也宣布將在8月24日登上台北流行音樂中心。（圖／海口味有限公司提供）
▲拍謝少年的新歌搶先在520總統就職大典上播放，就留副總統蕭美琴都隨著音樂擺動，今（30）日拍謝少年也宣布將在8月24日登上台北流行音樂中心。（圖／海口味有限公司提供）

記者張一笙／綜合報導

成團20年的「拍謝少年」由維尼、薑薑、宗翰組成，今（20）日舉辦記者會，宣布即將在8月24日站上台北流行音樂中心開唱。記者會上特別請來金曲歌后鄭宜農站台，鄭宜農說她已經搶先聽過專輯，在北流演唱時一定能讓冷氣很冷的北流充滿熱情。有趣的是，拍謝少年的歌也在「520總統就職大典」上播出，副總統蕭美琴聽到後也跟著舞動身子，讓他們感到十分榮幸與驕傲。

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▲拍謝少年請來台語金曲歌后鄭宜農（右2）站台。（圖／海口味有限公司提供）
▲拍謝少年請來台語金曲歌后鄭宜農（右2）站台。（圖／海口味有限公司提供）
拍謝少年新專輯《噪音公寓》的募資，高達616萬元台幣，是目前台灣獨立樂團史上最高的募資金額，拍謝少年表示：「目前都一步一步照著計畫進行，演唱會內容也有很多還沒有公布，好朋友血肉果汁機、滅火器也都會來演唱會。」

被問到開唱的心情，拍謝少年坦言十分緊張的：「第一次要站上室內大舞台，我也覺得很期待，玩團20年，一路走來就像一開始講的觀眾很少，10幾個人，一邊工作一邊玩團，現在可以靠樂團賺錢過生活，覺得很幸運，趁這個機會把20年來累積的作品來用最好的呈現」。拍謝少年回想當年首次演出時，台下有一半都是自己親友，一路堅持到現在，可以挑戰5000人的大舞台，讓他們都覺得很像美夢成真。

▲獨立色彩濃厚的拍謝少年，坦承在圖練後各自都有前往立法院前關心國家大事。（圖／海口味有限公司提供）
▲獨立色彩濃厚的拍謝少年，坦承在圖練後各自都有前往立法院前關心國家大事。（圖／海口味有限公司提供）
拍謝少年的獨立色彩十分濃厚，被問到有沒有走上青島東路參與青鳥行動，他們表示在日常的練團結束之後，有各自前往，也有遇到彼此。維尼說：「我們這一代的人都還蠻關心國家大事的，人只要關心一件事，就會想要去現場看發生什麼事情，我們主要抱持這個心態」。

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