CoCo都可迎接6月畢業季 新鮮人最愛飲品HPP鮮鳳梨可樂達消暑上市
六月歡慶畢業季迎接即將迎接新未來人生，人手來上一杯手搖飲，「CoCo都可」推出鮮採金鑽鳳梨全新新品「HPP鮮鳳梨可樂達」和「HPP鮮鳳梨綠茶」，嚴選肉質細緻、酸度低的「在地鮮採金鑽鳳梨」，讓你每口都喝得到鳳梨的香甜爽口。
CoCo都可了解學生們剛初社會想要解放的心情，但想喝調酒又怕想喝酒又不敢完全放飛，所以全新新品推出由金鑽鳳梨為主題完全融合椰奶香氣，調配出適合學生/新鮮人都適合的大人味無酒精調酒「鳳梨可樂達」，一喝下酸甜果香的氣味，入口程度讓你一喝就愛上， 「HPP 鮮鳳梨可樂達」採用鮮採金鑽鳳梨經過HPP冷高壓滅菌技術，完整保留鳳梨最新鮮的營養，加入特調濃郁椰奶攪打成沁涼冰沙，添加爽脆椰果增加口感，喝進嘴中彷彿感受到濃厚的南洋風香甜滋味。
如果有著熱帶風味的冰沙還不夠消暑，還有另一款清甜爽口的「Hpp鮮鳳梨綠茶」！爽口香甜的金鑽鳳梨與清香茉莉綠茶組合，細膩又不強勢的口感讓人深陷其中，再加上爽脆椰果增加咀嚼口感，喝得到果香與茶香間的美好，完全不膩口的幸福夏日風味在嘴裡散開滿滿的金黃果肉，每一口都喝得到鳳梨果肉，幸福的多層次口感大大滿足咀嚼控！
要與各位畢業生歡慶，陪你將酸甜交融的學生時期正式劃下句點！ 正如青春的那些微酸甜回憶～多層次且讓人一喝就回味無窮，這就揪上同學們舉杯暢飲， 享受這香甜爽口的夏日滋味吧！