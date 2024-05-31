特企／夢想資助計畫20年　助力健康福祉與永續KEEP WALKING

此次典禮也邀來 250 位來自產官學界貴賓、歷屆得主齊聚一堂，慶祝達成20週年的里程碑。出席的臺北市政府副秘書長林哲宏讚許帝亞吉歐串聯產官學界成果斐然，更期待未來有更多從北市出發、放眼全台灣的夢想誕生。英國在台辦事處副代表嚴濤暮（Tom Burn）也指出，帝亞吉歐身為英商，很高興看到帝亞吉歐為永續目標的投入，致力於回饋在地，積極帶動台灣民眾發展出更多永續解方，是公私協力在台發揮影響力的重要示範。
除了以實際行動持續支持不同永續類別的夢想家，KEEP WALKING 夢想資助計畫也聯手新北市政府與非營利組織 Skills for U（社團法人國際技能發展協會）發起「KEEP WALKING 夢想資助學院」，前進 8 所大專院校、培育逾 1,500 名新生代餐飲人才，未來將繼續攜手與大專學府產學合作展開弱勢就業力培訓計畫，提供餐飲相關實務技能培訓，在後疫情時代助力餐飲人才培植，繼續發揮企業影響力。
今年KEEP WALKING 夢想資助計畫進入20 週年，帝亞吉歐大中華區董事總經理程展鵬（Atul Chhaparwal）也特別蒞臨現場，對於為何帝亞吉歐願意持續不停地助力夢想家整整20年，資助金額累積達到兩億元，成為全台最大的圓夢平台。他表示在計劃開始啟動的2003年台灣除了經歷921大地震的創傷，也因為被SARS而影響，當時的社會時空背景需要提振的正向能量，因此帝亞吉歐藉由夢想資助計畫將社會中勤懇奮鬥的夢想發揚光大，持續支持每位夢想家的豐沛能量，這也符合帝亞吉歐的品牌精神，以行動KEEP WALKING，積極實踐社會願景。
今年夢想資助計畫以「跨越極限，永續前行，夢想 KEEP WALKING」為主題，10位得主當中有 4 位得主關注 SDGs 3的「良好健康與福祉」目標，包括：研發輔具協助偏鄉聽損照護的李沛羣、協助身心障礙者潛入深海找回自我的陳建宏、為新竹山區孩子提供早療服務的陳力磑，以及透過 3D 器官列印喚起大眾器捐意願的劉秉勳，他們不約而同關懷身障人士與弱勢偏鄉，將醫療資源帶到需要的社會角落平衡貧富差距，更是實踐多元共融價值的典範。
至於關注環境永續的得主包括將不起眼的澎湖「下雜魚」轉換為漁業永續契機的巫佳容、致力復育都市陸地並重拾生物多樣性的李佳蓉，以及發揮地力最大效用、在光電板底下復育熱帶菇的謝維。最後，以「維修再生」結合「社會工作」，建立讓技職學生為獨居老人修繕電器機制的張貴智，以及使用活菌工法「化腐朽為神奇」，讓雞糞成為乾燥肥料的陳郁雄，都是串接社會、環境等資源，打造出永續營運模式，以夢想回應經濟永續的最佳範例。
除了本屆得主，超過 50 位歷屆得主也來到現場。其中年度大使陳彥博也代表歷屆得主致感謝詞，日前在瑞典參加 500 公里不休息極地橫越賽勇奪亞軍的他激勵所有夢想家，無論面對什麼樣的挑戰或阻礙，只要持續跨越極限、發揮所長，就能展現「KEEP WALKING」的堅持與力量，為自己與社會展現永續影響力。
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