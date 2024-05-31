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特企／《ROASTA洛塔咖啡》職人手沖口感　通過米其林主廚盲測考驗

▲米其林三星主廚Jimmy Lim成為《ROASTA咖啡》品牌代言人，淬鍊瓶裝咖啡新革命。（圖／品牌提供）
▲米其林三星主廚Jimmy Lim成為《ROASTA咖啡》品牌代言人，淬鍊瓶裝咖啡新革命。（圖／品牌提供）

本報訊

【ROASTA洛塔咖啡】堅持打造「職人手沖口感」，驕傲宣佈米其林三星主廚Jimmy Lim林恬耀成為品牌代言人。米其林三星主廚Jimmy Lim首次為品牌代言，不僅僅代表咖啡風味獲得主廚肯定，更是兩者「職人精神」完美契合。主廚Jimmy表示：非常認同【ROASTA洛塔咖啡】堅持追求更好的職人理念，不斷精進將瓶裝咖啡風味推向更高的境界，期待消費者能品嚐到「職人手沖口感」的獨特魅力！

米其林三星主廚Jimmy Lim代言前先盲測　職人手沖口感獲讚賞

【ROASTA洛塔咖啡】團隊秉持著職人精神歷經無數次研發及調整，打造順口香醇的咖啡風味，今年更隆重邀請米其林三星主廚—Jimmy Lim（林恬耀）正式成為品牌代言人，共同實踐追求「職人精神」的默契展現。

主廚在接下代言前，特別蒐集了市面上所有的即飲咖啡盲測。超乎預期地，【ROASTA洛塔咖啡】的風味不只脫穎而出，更超越主廚對寶特瓶咖啡的期待，真的喝得到手沖咖啡的甘甜滋味，即使是無糖黑咖啡，不僅不苦、不澀，還有回甘的感覺。

另外讓主廚Jimmy點頭讚許的是，當團隊得知他的專業評價後，在香氣表現上又持續精進，只為讓消費者真正喝到「職人手沖口感」的甘甜、香醇。這樣堅持的職人精神和主廚料理創作的精神不謀而合。秉持著「堅持、不斷精進」，雙方共同將瓶裝咖啡推向更順口香醇的境界。

堅持「職人手沖口感」 陪你一整天的好咖啡

現代人生活忙碌，考量方便快速而選擇瓶裝咖啡。【ROASTA洛塔咖啡】認為不應該因為方便而犧牲對好咖啡的追求，反而要更貼近消費者的使用型態。能陪伴消費者長時間工作的好咖啡，順口、甘甜顯得極為重要。

堅持以「職人手沖口感」挑戰瓶裝咖啡的新高度，比起現煮咖啡、膠囊咖啡，融合了「獨特冷研工法」與「專業沖煮技術」，以甘甜香醇的口感及風味，重新樹立大眾對好咖啡的期待，滿足所有咖啡愛好者。 

《ROASTA洛塔咖啡》獲SCA國際咖啡師評鑑！

《ROASTA洛塔咖啡》榮獲「SCA國際咖啡師評鑑」，堅持採用「獨特冷研工法」，嚴格調控環境溫度，讓咖啡豆在四段式研磨過程中，完美封存烘焙的香氣，並嚴選帶有堅果味、巧克力甜香的「100%巴西日曬豆」，風味酸苦均衡、尾韻甘甜，充分展現層次以及醇實的香氣魅力，杯杯嚴格把關，打造出媲美「職人手沖口感」的咖啡，每一口都是愉悅的味覺之旅，用【ROASTA洛塔咖啡】陪伴每一天！

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