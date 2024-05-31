今夏最美防水手機　旗艦等級IP68超防水與超大電池容量迅猛快充

motorola edge 50 Pro共推出蒼鷺藍、極致黑與豆腐白三色，建議售價NT16,990元，於6月初正式開賣；motorola edge 50 Fusion共推出靜謐藍、棉花糖藍、覆盆子紅三色，建議售價NT11,990元，即將上市。motorola edge 50系列新機由台灣大哥大電信獨賣，搭配指定5G專案及最高現折NT2,000元起，最低可享手機專案價NT 0元起！
我是廣告 請繼續往下閱讀
motorola edge 50系列皆擁有5,000萬畫素大光圈主鏡頭與強大影像性能，無論怎麼拍都能隨拍即美！edge 50 Pro除了1,000萬畫素長焦鏡頭與1,300萬畫素超廣角鏡頭，更搭載旗艦機才配備的moto ai 關鍵功能，藉由AI智慧增強處理，應用多種拍攝模式設定讓消費者的照片能獲得最佳品質，消費者也可以透過新的長曝光模式來施展燈光藝術的創意；edge 50 Pro前鏡頭同樣擁有5,000萬畫素並搭載自動對焦，以Quad Pixel技術在低光環境下增強4倍感光度，加上f/1.9大光圈，讓更多光線進入，無論在任何拍攝環境或人像距離多遠，都能透過高解析度的前鏡頭確保成像清晰。motorola edge 50系列新機以優異的前後鏡頭輕鬆捕捉每一個美好時刻，紀錄生活中的每一個精彩畫面。
設計超美！Motorola設計美學延續 以優異性能陪伴消費者水陸隨行
motorola edge 50 系列延續motorola的裝置設計美學，純素皮革機身搭配與旗艦手機同等級的IP68防水防塵功能，以先進的防護技術與康寧大猩猩玻璃堅固設計，並透過Motorola獨家的ThinkShield for mobile安全系統，讓消費者無需擔心重要資訊外洩或遭受惡意軟體的攻擊，隨時隨地都能安心地使用裝置。edge 50 Pro更僅有8.19mm機身厚度與僅186g的輕巧重量，並搭載Snapdragon® 7+ Gen 3一流性能處理器，以優異性能陪伴消費者水陸暢行！
畫面超美！完美工藝與迅猛快充 為消費者帶來不設限的精采
motorola edge 50 系列新機充電性能極致大躍進，edge 50 Pro擁有4,500mAh大電池容量，更支援50W無線快充與125W的 TurboPowerTM迅猛快充，0到100%只需充電19分鐘，即可陪伴消費者擁有一整天的充足電力！而edge 50 Fusion則擁5,000mAh大電池容量與68W TurboPowerTM有線快充，無論追劇或與朋友聯繫都能輕鬆應對２。edge 50 系列新機皆配備6.67吋pOLED 曲面全螢幕、 144Hz螢幕更新率、Dolby Atmos認證喇叭，讓消費者不僅能擁有如同沉浸在劇院般的影音娛樂感受，在切換應用程式、瀏覽網頁或遊戲體驗也能輕鬆自如。
售價和上市資訊
台灣大哥大電信獨賣motorola edge 50 Pro，搭配指定5G專案，再現折最高NT2,000元，即可NT0 元帶走，VIP用戶續約購機再省最高NT5,000元。台灣大myfone網路門市同步歡慶，即日起至6月30日前申辦或購買motorola edge 50 Pro，即可抽各項好禮，若搭配5G NT999元以上資費，加碼贈NT1,000元mo幣，登記再送最高萬元回饋。使用台灣大「Open Possible聯名卡」到直營和myfone網路門市購機享2%現金回饋，電信費最高享5%現金回饋。
民眾使用新機motorola edge 50 Pro，搭配台灣大5G 3.5GHz業界最大100MHz頻寬資源，以及獨有700MHz、900MHz關鍵雙低頻的優勢，即可順暢享受台灣大眾多串流影音或雲端遊戲服務。申辦台灣大指定專案享多重好康，獨享MyVideo、KKBOX和GeForce NOW雲端遊戲服務最高三個月免費，以及HBO GO月租6折等優惠，體驗極致行動娛樂。
台灣大同步引進多款配件，搭配指定配件滿千折百，同時提供多款膜料材質與圖騰選擇的全機包膜服務9折優惠，讓民眾在台灣大一站式滿足所有3C產品需求。購買新機可同時加辦保險，讓新機享有手機意外毀損、竊盜等保障。於台灣大購買motorola edge 50 Pro搭配「新復原者預繳專案」，最高享NT600元電信帳金回饋，以及一年期個人資安保障。
關於Lenovo與Motorola
聯想集團是一家年收入569億美元的全球化科技巨頭，位列《財富》世界500強第217名，服務遍佈全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現“智能，為每一個可能”的公司願景，聯想在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極構建從口袋到雲端的計算能力，現已擁有包括人工智能賦能、人工智能導向和人工智能優化的終端、基礎設施、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖，包括個人電腦、工作站、智能手機、平板電腦等終端產品，伺服器、儲存、邊緣計算、高性能計算以及軟體定義等基礎設施產品。這一變革與聯想改變世界的創新一起，共同為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴的智慧未來。聯想集團有限公司在香港交易所上市。歡迎訪問聯想官方網站並關注“聯想集團”微博及微信公眾號等社交媒體官方帳號，獲取聯想最新動態。