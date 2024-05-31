《無限暖暖》亮相PS發佈會　宣佈於2024年第三季開啟PS5平台測試

《無限暖暖》是Infold Games開發的暖暖系列第五代遊戲。是一款由UE5引擎打造的多平台開放世界換裝冒險遊戲，本作將過往暖暖系列的換裝玩法與開放世界探索深度結合，並融入了平台跳躍、解謎等新的遊戲元素，帶來更為繽紛多元的遊戲體驗。
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發佈會上的預告片展示了《無限暖暖》遊戲中透過各式能力套裝拓展出開放世界探索的豐富度。利用蘊藏在套裝中的奇想力，暖暖將獲得克服崎途險道的能力：漂浮能力套裝賦予暖暖靈動滯空的力量；滑翔套裝為高空飛行召喚出輕盈花傘；而變小套裝則讓她能縮小到趴在大喵頭頂，穿梭於狹小的空間中，3D平台跳躍的樂趣會貫穿於探索大世界的整個過程中。在綺麗夢幻的大世界中，玩家可以巧妙利用漂浮跳躍、移動、下墜等技巧，自由探索風格各異的場景區域，挑戰精巧構思的謎題與關卡。而每個獨一無二的場景都傾注了情感與魅力，每個角落都隱藏著新的奧秘等待著玩家去發現。
同時，遊戲中還有著沉浸感十足的豐富細節，讓玩家能夠無憂無慮、盡情放鬆地享受美好生活。日升月落，晴雨交替，奇迹大陸上的生物們有著自己的偏好，牢記它們的日程表，玩家可以嘗試去尋找各種神奇生物的蹤跡——為暖暖換上具有不同採集能力的套裝，去河邊釣魚、拿起捕蟲網捉蟲。遊戲中有著豐富的收集體系，而暖暖收集到的各式材料最終也會成為絕佳的製衣原料。
漫步花海綠野、山澗溪畔，偶遇提供特殊服飾的商人，心情隨街邊的紙鶴一同飛翔。無論何時何地，打開大喵相機，為暖暖搭配心儀的造型，選取背景與角度拍下照片，便能珍藏旅途中的每一份歡樂與溫暖。
發佈會同期公開的PlayStation Blog中，《無限暖暖》遊戲製作人，Infold Games創始人姚潤昊表示：「暖暖系列橫跨12年的更新迭代，暖暖與喜愛著她的玩家共同成長，我們在做每一代產品時，都希望提升技術水平和規模，不斷地超越自我提升產品品質。」在這款遊戲中，開發團隊首次提出了開放世界換裝冒險的概念，並致力於運用新的技術與設計，突破系列作品的天花板。此次，他們也將借助 PS5主機的技術和硬體能力打造一個瑰麗奇幻的遊戲世界。
開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》現已開啟PlayStation商店頁面的收藏清單，後續遊戲也將上線多平台（PS5/PC/iOS/Android），邀請感興趣的玩家可以前往遊戲官網進行預約並持續關注遊戲的最新消息。詳情請見官方網站。