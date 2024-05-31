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特企／植境歡慶一週年！吳汶芳量身打造主題曲　永續唱議會首亮相

▲吳汶芳為植境創作新歌〈找到直徑〉，並在6／2永續唱議會上首次獻唱。
▲吳汶芳為植境創作新歌〈找到直徑〉，並在6／2永續唱議會上首次獻唱。

本報訊

隨著氣候變遷加劇，人們對於環保、永續及減碳的議題也越來越重視，複合式蔬食概念品牌植境，致力於永續環境的推廣與實踐，並落實減碳的行動與蔬活飲食，期望營造共好、共善的環境，迎向美好生活。今年6月植境創立滿一週年，為回饋大家一年來的支持，推出各式豐富活動，並邀請歌手吳汶芳在6月2日的永續唱議會，首次公開演唱為植境量身打造的主題曲〈找到直徑〉，同時也加入公益活動，為今年0403花蓮大地震募款，邀請民眾免費參與，一起共享綠色盛宴傳遞愛。

吳汶芳茹素多年，坦言自己吃素後更重視飲食均衡及環境保護，她分享茹素的初心，某次去海邊衝浪看日出被美景震懾，回到岸上卻看到滿沙灘的垃圾，讓她下定決心開始吃素並自備環保餐具，期望透過改變自己的生活進而改善環境，並能帶動身邊的人。認識植境後，吳汶芳坦言非常感動，直說如同蔬食者天堂，「除有健康美味的VEGANala餐廳，能自備容器去購買食材的未來超市，還有能在那裡待一整天閱讀喝咖啡的靜思書軒，最棒的是不定期的展覽和市集，能吸引更多人認識永續並且親身實踐。」吳汶芳認為，植境提供了永續實踐者持續學習的機會及友善環境的聚落，與她的理念不謀而合，因此特別為植境創作了新歌〈找到直徑〉作為活動主題曲，期望透過歌聲散播影響力。

此外，一年一度的端午節也即將來臨，植境與無瓶罐洗沐品牌沐澧攜手，結合兩者品牌經營理念，以永續環保、減少碳足跡為主軸，於6月8日合力舉辦粽子造型艾草洗髮餅DIY活動，邀請大小朋友一起到植境歡慶端午，同時也為地球環境盡一份心力。為歡慶一週年，植境也將於6月22日推出烘焙課程，製作清涼消暑的夏至綠豆糕，以及聚集多家蔬食及永續生活用品品牌的629「植境市」市集，豐富活動，精彩可期。

主理營運人方逸華表示：「聯合國宣布2030永續發展目標SDGs（Sustainable Development Goals）的17項指標，為我們指明了努力的方向，永續不再只是聯合國的議題，而是關乎全人類如何與地球共存的目標。成千上萬企業背後有無數的家庭，以CSR作為永續經營的核心概念，並以ESG作為可衡量的指標。」植境從創想到建置，從無到有歷經了一千多個日子，成為友善的複合式空間，提供餐點與飲品、環保選物、烘焙料理學習，同時也有場地租賃、多元工作坊、講座等五感浸潤式體驗空間。方逸華強調，從個人到企業都可以為永續盡一份力，期許永續生活方式成為更多人的選擇，共同打造美好新生活。詳情請見品牌官網

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