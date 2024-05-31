特企／初夏小家電美好體驗récolte麗克特新品週末信義區亮相吸睛

récolte麗克特在信義區香堤廣場為愛好生活的人們帶來一場精巧小家電的新品發表體驗會。這些新產品是récolte麗克特對於追求幸福家庭空間與精緻生活品味的全新解答。
在發表會中，台灣總代理丞閈企業特別邀請récolte麗克特日本社長岡野真二先生親臨此次2024新品發表體驗會，對台灣市場的重視不言而喻。他的到來不僅象徵著récolte麗克特對台灣市場的深厚關注，也為整個活動增添了更多的光彩。現場，他親自使用IH料理電磁爐進行料理示範，展示了récolte麗克特產品的高效能與便捷性。更引人注目的是，他與超人氣網紅一隻阿圓合作，共同完成了一道美味的甜點料理。這段合作不僅展現了產品的多功能性和易用性，還讓觀眾們見證了料理的樂趣與創意，吸引了眾多媒體與粉絲的目光，現場氣氛熱烈而愉快。
活動現場還特別設置了商品體驗區，讓民眾能夠近距離感受récolte麗克特產品的魅力，親身體驗其優異性能和精美設計。其中，今年主題中4大新品。
第一款IH料理電磁爐，具IH遠紅外線快速導熱技術和1200W大功率，7段火力調節，1至300分鐘倒數計時，2小時保溫功能，5大安全防護，附33cm專用調理煎盤，美觀且可作餐具。
第二款時尚與功能完美結合的récolte麗克特經典烤箱，具6種微電腦精控烘烤模式，專為外酥內軟吐司設計。專利滑架方便取出，金屬反射板和遠紅外線加熱均勻。背面可開，易清洗，附探照燈檢查料理狀況。
第三款多功能烹飪的新選擇récolte麗克特電子鍋，雙層烹飪設計可同時準備多樣菜餚，提供7種菜單模式（白米、慢煮、快煮、糙米、粥、低溫調理、蒸煮），高硬度陶瓷塗層內鍋受熱均勻，斜角面板便於操作。
第四款récolte麗克特無線萬用調理機，具切碎、攪拌、剁碎、磨泥、打發、碎冰等功能，配四刃刀頭、磨泥盤、奶油攪拌盤，USB充電，玻璃調理杯，安全耐用。
參加者可以在現場試用各種新產品，感受其便利性和創新的功能設計，進一步了解récolte麗克特的品牌理念與品質承諾。這些設計和安排不僅提升了活動的互動性和參與度，也加深了消費者對récolte麗克特產品的信任和喜愛。同時，récolte麗克特特別邀請了米其林主廚施捷夫到場，以精湛的技藝和創意的料理手法，展示了récolte麗克特家電在烹飪中的非凡實力。施捷夫主廚現場使用récolte麗克特的多功能IH料理電磁爐及其他新品，精心烹製精緻菜餚，每一道料理都如匠心之作般精緻，令在場嘉賓與媒體讚嘆不已。整場活動在一片愉悅和讚美聲中完美落幕，不僅展示了新品的實用性和美觀，更彰顯了récolte麗克特對品質與創新的執著。這次發表會不僅僅是一場新品展示，更是一場與消費者心靈的交流，讓大家親身感受到récolte為提升現代家庭生活品質所付出的努力。
廚房的幸福詩篇
品牌總監陳映任提到：“récolte努力將廚房轉變為一個充滿幸福與靈感的空間。隨著家庭結構的進化，我們的產品也隨之靈活變化，目的在滿足各種烹飪需求，讓每一位顧客都能在自家廚房中找到專屬於自己幸福的摘心時刻。”
日日輕奢 刻刻幸福
活動現場也有展示特別為女性需求開發的FESTINO美容家電產品，從負離子吹風機、柔光微風化妝鏡到奈米潔顏蒸臉器，同樣秉持造型小巧簡約，讓女孩們在所有特別的日子裡盡情梳妝打扮，為美麗加分。這些新產品的推出不僅展現了récolte麗克特對於廚房美學與功能性的深入理解，也進一步確立了récolte麗克特在市場中的領先地位。這些新品預計將於今年夏季在全台灣各大電商平台與電器專賣店上市，讓消費者親身體驗到récolte麗克特為每一個家，打造最輕奢幸福又品味獨具的每一天。
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