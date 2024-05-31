特企／少子化私校生存大危機　興華積極辦學逆轉勝化危機為轉機

主持人李明賢指出，少子化衝擊，私立高中職更是首當其衝，這些一間間倒閉的學校，在大眾的視野中，或許只是新聞一閃而過的跑馬燈，即便學校停辦是一件必然發生的社會現象，不該那麼理所當然的被忽視。
胡文琦過去曾經經手高雄高苑工商的專輔，他表示專輔制度簡單來說，就是財務不佳，教師的薪水發不出來，合格師資沒達到50％，教育部想辦法讓你倒「講難聽是送進安寧病房」。但是專輔並沒有想像中的那麼糟糕，關鍵在於被列為專輔的學校都是偏鄉學校。
黃思婷說，嘉義市是屬於雲嘉嘉共同生活圈，所以鄰近縣市嘉義縣和雲林都會到嘉義市就讀，停招的高中職來說一家家倒閉會有骨牌效應，受衝擊是偏鄉的學校。這會使得我們的城鄉教育資源差距拉大，尤其對偏鄉的教育，對那些孩子很不公平，尤其對於弱勢家庭更不公平。所以她認為，政府不是只要列為專輔就不管，現在政府講白一點是沒有太大作為，讓這些列為專輔的學校自生自滅，看有無辦法自力救濟。
謝寒冰指出，嘉義市私立興華中學遭教育部列管專案輔導學校，補教名師王崇旭挹注資金接任董事長，還曾遭人假冒「一群關心興華學生家長」、「輔仁中學某主任」名義，散發黑函給家長，指稱王崇旭欺騙教職員學生家長，王崇旭與輔仁校長李國榮向嘉市警局刑大報案。事後市警局刑大查獲，台中市1名過去經營補習班張姓男子，以及寄信鍾姓女子涉嫌重大，依違反個資法、誹謗、偽造文書罪法辦。
曾了解此案的黃思婷說，那一陣子在嘉義市教育界討論非常高，確實有黑函存在。現在私立學校經營都很辛苦，這樣的黑函攻擊是惡性循環，私校之間應當有良性競爭，否則影響都是孩子和老師。
李明賢指出，興華中學雖然被列入專輔，但是董事會挹注資金，今年5月被解除專輔，化危機為轉機。國中部就納入機器人和AI相關課程，事先和國際接軌，因為解除專輔，在私校界被稱為奇蹟。
謝寒冰說，興華在醫科方面有重點加強，對於家長來說是相當有吸引力，光是繁星就上了3個醫學院。這給專輔的學校很好的啟發，不要以為學校進入困境加上少子化就完全沒就，其實辦學夠認真、有想法，慢慢做起來，學校還是可以重新站起來，這對於進入專輔的其他學校來說，都是有很大的啟發。學校重點是辦學辦得好，這是專輔化危機為轉機的模板。
黃思婷說，興華與日本28家飯店產學合作，短中長期都列入規劃，在語言部分，英語和日語課程模具結合AI科學教室，甚至還有電競教室，比擬電競比賽的專業度。後面醫學部分，繁星計畫是連續2年嘉義市私校第一、社團部分相當多元，也相當重視學生的均衡發展，學生回流是讓學校解除專輔的強心針。前陣子參加69周年校慶，一些特質的課程都很注重，技職的部分就很用心。
黃思婷強調，興華中學的改革很貼切家長和學生的需要，比方AI課程，現在大家都是往數位AI的方向去學習，國際大環境也都是如此，不會因為在嘉義市這樣的偏鄉就沒有這樣的學習環境，興華就是用AI、數位為導向去培養更多學生，也有預計開設AI專班，這些也都會是為來高科技產業、半導體產業所需要的。
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