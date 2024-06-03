同為「惹事星二代」！余祥銓曾給孫安佐1中肯建議：先沉澱一陣子
藝人孫鵬和狄鶯的獨子孫安佐日前疑似涉嫌吸食大麻，導致精神恍惚擅闖民宅遭泰國警方逮補，引發社會譁然。有粉絲翻出過去同為「惹事星二代」的余祥銓，在2018年孫安佐在美國犯下恐怖威脅罪時，就曾以「前輩」的身分，給予孫安佐一項中肯的建議：「先沉澱一陣子。」
記者張一笙／綜合報導
孫安佐與余祥銓的背景十分相似，不僅同樣有個明星父母、也同樣是家中獨子、年輕時也時常犯錯，不過相較於余祥銓已經誠心悔改，24歲的孫安佐顯然還十分年輕氣盛，行為我行我素。
事實上，余祥銓在17歲自加拿大留學返台度假時，曾因持有大麻遭逮補，隨後也進入勒戒所接受感化教育，而後又陷入停車糾紛、酒駕等爭議事件，惹出不少麻煩，讓余天及李亞萍夫婦十分苦惱。不過隨著余祥銓年紀漸長，他也洗心革面、誠心悔改，如今也讓不少粉絲對他刮目相看。
2018年孫安佐在美國揚言要攻擊學校被逮補時，余祥銓就曾在節目中提到，自己在年紀小的時候也渴望獲得關注，因此他能理解孫安佐做出的一系列荒唐事，都是希望獲得關注。對此，余祥銓給孫安佐的建議，是希望對方不要太活躍在社群平台上：「先沉澱一陣子，等這個事件稍微再過去一點點，再出來。」
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