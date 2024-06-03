今日軍武／C-130機隊服役40年！空軍花百億升級　2030年執行完畢

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C-130力士型（Hercules）運輸機是美國洛克希德公司於1950年代研發的4螺旋槳運輸機，C-130可在未整備跑道上起降。最初被設計用來輸送武裝士兵、醫療救援、貨物轉運。後來演化出各種用途，包括空對地打擊的砲艇機、搜索救援、科學研究、氣象觀測、空中加油、海岸巡邏、空中救火。C-130總產量超過2200架，至今仍在生產中。
1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301~1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。
C-130不只運載國軍官兵，也肩負外離島居民的疏運任務，當外島民航機機位不足時，C-130也會轉換成「國軍航空」角色，載運民眾往來離島與台灣本島。日前立委前往太平島考察，也是搭乘C-130 運輸機從屏東基地出發，經歷近4個小時才抵達距離1200公里之遙的太平島。
機體翻修、航電系統可望升級
2009年時，洛克希德馬丁公司曾向軍方推銷C-27J中型運輸機，C-27J為洛馬與義大利李奧納多公司依據G222型螺旋槳運輸機為基礎所研發，採用與C-130同樣的發動機，機尾由漢翔公司所製造，但是後來軍方礙於預算因素而未採購，C-130僅能持續賣老命服役。
空軍第六聯隊所屬空運機隊中，除了C-130H外，還有畢琪1900(B-1900)機隊與3架福克50螺旋槳行政專機，但B-1900與福克50機齡也逾30年，運載量又不如C-130H運輸機，以致C-130H經常在未完全裝滿的情況下執行任務，過度短距離起降增加機件的消耗。
為了提升機隊的安全與性能，C-130性能提升計畫近年不斷被提起，但是礙於預算排擠與國內廠商角力，升級案一直沒有下文。而美國廠商則希望國軍能直接購買最新型的C-130J運輸機。
美國空軍、海軍和海岸警衛隊共訂購C-130H運輸機超過300架，並已完成性能提升，預計國軍的C-130H運輸機升級方案將與美軍相似，包括機體結構翻修、螺旋槳由四葉改為八葉，發揮加強推力效果，以及飛行員最期待的航電系統e化，如傳統指針式改為螢幕，加裝雷達警示系統等。