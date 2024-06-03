獨／黃勇傳下一步要去哪？傳出有球隊接觸　經紀公司：還在努力中

櫻桃小丸子路跑9月登場！物資包可愛又實用　6/6前報名抽超萌帳篷

▲「櫻桃小丸子路跑」又來了！將在台灣3地舉行，分別為9/8桃園國立體育大學、9/15台南觀夕平台、9/29新北大都會公園，圖為2023年櫻桃小丸子路跑現場。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲「櫻桃小丸子路跑」又來了！將在台灣3地舉行，分別為9/8桃園國立體育大學、9/15台南觀夕平台、9/29新北大都會公園，圖為2023年櫻桃小丸子路跑現場。（圖／翻攝自全統運動報名網）

記者林之越/綜合報導

童年必看的經典卡通「櫻桃小丸子」回歸啦！今年「櫻桃小丸子路跑」在北中南共有三場，活動時間分別在9/8於桃園國立體育大學、9/15於台南觀夕平台、9/29於新北大都會公園3地接力舉辦，粉絲們將會在熟悉的主題曲中，展開一場回憶童年的路跑活動，現場將會有櫻桃小丸子的打卡拍照區、互動小遊戲等精彩內容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事官方表示，2023年櫻桃小丸子路跑造成全台轟動，今年秋天櫻桃小丸子再次與「全統運動」攜手合作，要帶粉絲回憶更多純真的童年時光，很多事情長大才體會到，不論是無憂無慮的童年，或是小丸子和爺爺的溫馨祖孫情，那你一定不能錯過這場「2024櫻桃小丸子路跑」，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊：


📌「2024櫻桃小丸子路跑」賽事相關資訊：

2024 櫻桃小丸子路跑-新北場（3.5KM）

活動地點：新北市三重區新北大都會公園(近熊猴森樂園草坪)

活動日期：2024年9月29日（星期日）


2024 櫻桃小丸子路跑-桃園場（2.5KM）

活動地點：國立體育大學(333桃園市龜山區文化一路250號)

活動日期：2024年9月8日（星期日）


2024 櫻桃小丸子路跑-台南場（2.5KM）

活動地點：觀夕平台停車場

活動日期：2024年9月15日（星期日）


📌「2024櫻桃小丸子路跑」報名相關資訊：

本屆櫻桃小丸子路跑共有3地賽事，報名期間統一為2024年的6月7日至7月4日，若額滿將提前截止報名。此外，若在6月6日前報名繳費成功，達成搶下報名資格，將能夠參加超值好禮「粉嫩青春自動休閒帳篷」的抽獎。在台北、桃園、台南3個場次分別都將抽出300組，總共900組。

▲在6月6日前報名成功報名繳費「櫻桃小丸子路跑」，將能夠參加超值好禮「粉嫩青春自動休閒帳篷」的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲在6月6日前報名成功報名繳費「櫻桃小丸子路跑」，將能夠參加超值好禮「粉嫩青春自動休閒帳篷」的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）
📌「2024櫻桃小丸子路跑」物資包＆完賽禮

本次賽事報名分為2組，首先是「小丸子元氣滿載組」，報名費用980元，其中的物資包含「元氣滿載紀念上衣」、「能量應援吸汗護腕頭巾組」、「元氣好友暖暖隨身毯」、「能量滿滿小丸子托特包」、「元氣小丸子手機吊飾」。不僅粉色的小丸子周邊設計超吸睛，托特包、手機吊飾等小物的實用性也超高。

▲參加「櫻桃小丸子路跑」報名「小丸子元氣滿載組」的參賽者，將能夠獲得紀念上衣、頭巾、托特包以及手機吊飾等實用周邊。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲參加「櫻桃小丸子路跑」報名「小丸子元氣滿載組」的參賽者，將能夠獲得紀念上衣、頭巾、托特包以及手機吊飾等實用周邊。（圖／翻攝自全統運動報名網）
另外一組則是「小丸子強力應援組」，報名費用1,580元，物資包含「元氣滿載紀念上衣」、「能量應援吸汗護腕頭巾組」、「活力滿分輕量後背包」、「暖心陪伴磨砂不銹鋼杯」還有「率性風格雙面漁夫帽」。除了實用性再提升外，也讓參賽者全身上下都帶著小丸子的周邊，低調卻又暗藏小巧思。

▲參加「櫻桃小丸子路跑」報名「小丸子強力應援組」的參賽者，將能夠獲得紀念上衣、頭巾、後背包以及不銹鋼杯等高品質的周邊物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲參加「櫻桃小丸子路跑」報名「小丸子強力應援組」的參賽者，將能夠獲得紀念上衣、頭巾、後背包以及不銹鋼杯等高品質的周邊物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
除此之外，不論報名的組別為何，成功完賽的參賽者，都能領取有小丸子頭像的超萌粉色獎牌，為自己奮力奔跑的回憶留下專屬的紀念。

▲參加「櫻桃小丸子路跑」參賽者，只要成功完賽，都能領取有小丸子頭像的超萌粉色獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲參加「櫻桃小丸子路跑」參賽者，只要成功完賽，都能領取有小丸子頭像的超萌粉色獎牌。（圖／翻攝自全統運動報名網）

國家地理雜誌「世界海洋日路跑」周日開跑！接駁、交通資訊一次看

寶礦力路跑六年祭開放報名！賽後豪華抽獎　Apple系列產品帶回家

路跑／倒數4天！海綿寶寶25周年夜跑太熱門　報名提前至5／23截止

阿嬤跑得比我快！美國80歲奶奶僅花24分鐘跑完5公里　破大會紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載