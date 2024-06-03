櫻桃小丸子路跑9月登場！物資包可愛又實用　6/6前報名抽超萌帳篷

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌「2024櫻桃小丸子路跑」賽事相關資訊：
2024 櫻桃小丸子路跑-新北場（3.5KM）
活動地點：新北市三重區新北大都會公園(近熊猴森樂園草坪)
活動日期：2024年9月29日（星期日）
2024 櫻桃小丸子路跑-桃園場（2.5KM）
活動地點：國立體育大學(333桃園市龜山區文化一路250號)
活動日期：2024年9月8日（星期日）
2024 櫻桃小丸子路跑-台南場（2.5KM）
活動地點：觀夕平台停車場
活動日期：2024年9月15日（星期日）
📌「2024櫻桃小丸子路跑」報名相關資訊：
本屆櫻桃小丸子路跑共有3地賽事，報名期間統一為2024年的6月7日至7月4日，若額滿將提前截止報名。此外，若在6月6日前報名繳費成功，達成搶下報名資格，將能夠參加超值好禮「粉嫩青春自動休閒帳篷」的抽獎。在台北、桃園、台南3個場次分別都將抽出300組，總共900組。
📌「2024櫻桃小丸子路跑」物資包＆完賽禮
本次賽事報名分為2組，首先是「小丸子元氣滿載組」，報名費用980元，其中的物資包含「元氣滿載紀念上衣」、「能量應援吸汗護腕頭巾組」、「元氣好友暖暖隨身毯」、「能量滿滿小丸子托特包」、「元氣小丸子手機吊飾」。不僅粉色的小丸子周邊設計超吸睛，托特包、手機吊飾等小物的實用性也超高。
另外一組則是「小丸子強力應援組」，報名費用1,580元，物資包含「元氣滿載紀念上衣」、「能量應援吸汗護腕頭巾組」、「活力滿分輕量後背包」、「暖心陪伴磨砂不銹鋼杯」還有「率性風格雙面漁夫帽」。除了實用性再提升外，也讓參賽者全身上下都帶著小丸子的周邊，低調卻又暗藏小巧思。
除此之外，不論報名的組別為何，成功完賽的參賽者，都能領取有小丸子頭像的超萌粉色獎牌，為自己奮力奔跑的回憶留下專屬的紀念。