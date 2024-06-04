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搭Uber、計程車別聊八卦！男星上車亂講話踢鐵板　隔年下場超悲劇

▲搭Uber、計程車安靜搭車就好了！近日有Uber司機出面表示：「搭車時千萬不要聊八卦或公司秘密」，引起討論。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲搭Uber、計程車安靜搭車就好了！近日有Uber司機出面表示：「搭車時千萬不要聊八卦或公司秘密」，引起討論。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

搭Uber、計程車安靜搭車就好了！大家應該都有經驗，常常如果要外出遇到下雨天或者正式場合、趕時間等，就會選擇搭乘計程車或者Uber，然而上車後的你，會一路安靜到目的地，還是在車上跟朋友七嘴八舌大聊公司壞話、八卦呢？近日，就有Uber司機出面分享，表示有男星上車之後亂講話，結果隔年該名男星就在一場戲中遇到原本職業是導演的自己，直接讓他足足NG了18次之多，引起熱議。

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一名Uber司機日前在Tik Tok分享表示：「搭乘Uber的時候呢，最好不要在車上講一些八卦，或者是公司的秘密，尤其是跟朋友打電話都要小心一點，為什麼呢？因為Uber的司機啊，各行各業什麼人都有，臥虎藏龍。」

▲Uber司機分享工作經驗談，表示民眾搭車不要在車上聊八卦、公司秘密等等。（示意圖/NOWnews資料照）
▲Uber司機分享工作經驗談，表示民眾搭車不要在車上聊八卦、公司秘密等等。（示意圖/NOWnews資料照）
Uber司機提到，有一次我在車上就碰到一個男生，從電視台出來，他帶著他的小女朋友，他應該是一個小演員吧，上了車之後，小女生就問他說：「攝影棚好好玩喔...」等等，該男演員就自信的說：「簡單啦，這一行很好混啦，導演怎麼樣怎麼樣、攝影師怎麼樣怎麽樣，搞定啦，我都很在行啦！」

男星上車亂講話踢鐵板！Uber司機隔年變成他導演

然而該名Uber司機的真實身分其實也是一名「導演」，聽到該男星這樣說之後，心想：「你就不要被我碰到，因為我同時也是一名導演，哪天被我遇到你就慘了！」果不其然，一年以後男星就被該名導演給碰到了。

該名導演透露，和那位男星拍攝的那場戲我讓她NG了18遍，一下跑快一下跑慢，「我覺得我有教訓到他，讓他知道這個行業不好混，不可以這樣子，所以不要在車上講八卦，讓人家知道你的秘密。」

▲一名男星在搭Uber時亂講話踢到鐵板，一年後遇到司機竟然變成自己戲劇的「導演」，被教訓了一番。（示意圖/Uber）
▲一名男星在搭Uber時亂講話踢到鐵板，一年後遇到司機竟然變成自己戲劇的「導演」，被教訓了一番。（示意圖/Uber）
影片曝光後，吸引超過4萬人按讚留言：「痾....我怎麼好像看過那場戲啊！原來是你導的」、「現在身兼多職的人超多的，真的不要隨便在計程車跟Uber上亂講話」、「這個系列太有趣了！希望以後可以繼續拍」、「我在車上都是很安靜那種，我男友就很愛聊天，真是的」、「沒有錯！我之前就跟我媽說坐車安靜一點」、「很多導演都很會記人XD那男演員剛好遇到你哈哈哈哈。」


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