搭Uber、計程車別聊八卦！男星上車亂講話踢鐵板　隔年下場超悲劇

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Uber司機提到，有一次我在車上就碰到一個男生，從電視台出來，他帶著他的小女朋友，他應該是一個小演員吧，上了車之後，小女生就問他說：「攝影棚好好玩喔...」等等，該男演員就自信的說：「簡單啦，這一行很好混啦，導演怎麼樣怎麼樣、攝影師怎麼樣怎麽樣，搞定啦，我都很在行啦！」
男星上車亂講話踢鐵板！Uber司機隔年變成他導演
然而該名Uber司機的真實身分其實也是一名「導演」，聽到該男星這樣說之後，心想：「你就不要被我碰到，因為我同時也是一名導演，哪天被我遇到你就慘了！」果不其然，一年以後男星就被該名導演給碰到了。
該名導演透露，和那位男星拍攝的那場戲我讓她NG了18遍，一下跑快一下跑慢，「我覺得我有教訓到他，讓他知道這個行業不好混，不可以這樣子，所以不要在車上講八卦，讓人家知道你的秘密。」
影片曝光後，吸引超過4萬人按讚留言：「痾....我怎麼好像看過那場戲啊！原來是你導的」、「現在身兼多職的人超多的，真的不要隨便在計程車跟Uber上亂講話」、「這個系列太有趣了！希望以後可以繼續拍」、「我在車上都是很安靜那種，我男友就很愛聊天，真是的」、「沒有錯！我之前就跟我媽說坐車安靜一點」、「很多導演都很會記人XD那男演員剛好遇到你哈哈哈哈。」
@challengertw隔牆有耳，不要在Uber上講秘密#uber #司機日常 #八卦 #多元計程車 #唬爛
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