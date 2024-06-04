獨／澎湖杏仁茶公主懷孕了！「老公第一反應」曝光　她車上被逼哭

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塵塵在與老公的YouTube頻道官宣自己已經懷孕，而且已經懷孕將近三個月的時間，讓身邊許多親友都感到非常驚喜，紛紛獻上祝福。影片當中，塵塵先用驗孕棒自己測量之後，驚訝到說不出話，而當天正巧就是要去慶祝老公溫以飛生日，可以說是喜上加喜。
在兩人去吃完生日大餐之後回到車上，塵塵要給老公抽今年的生日禮物，其中一支籤就是「我懷孕了」，雖然老公溫以飛第一時間沒有抽到，但後來老公看其他籤時卻發現了這支籤，立刻瞪大眼睛瞬間安靜好幾秒，接著說：「真的嗎？真的？真的？」隨後立刻給老婆塵塵一個大擁抱，讓塵塵被老公第一反應真誠的表情逼哭，從影片都能感受到溫以飛有多開心。
暫放演藝圈工作回澎湖老家創業！夫妻同心拼事業第二春
事實上，塵塵過去曾經是《大學生了沒》班底，從節目畢業之後，在廣告、主持、歌唱領域都持續發展，人氣一直都相當不錯，而老公就是前男團GTM成員溫以飛（Kenny），兩人在結婚之後，本來就有生小孩以及買房的規劃，在前年就共同決定暫時將演藝圈事業放下，回到老家澎湖去創業開啟事業第二春。
《NOWnews》記者也實際採訪塵塵以及溫以飛夫妻，塵塵透露，回到澎湖創業這個決定對我來說，並不是容易的事情，但是因為有生小孩的規劃，我跟老公也必須努力的賺錢，去年底才開始規劃要在今年懷孕生小孩，也沒想到就如此順利，希望寶寶一切平安出生。而塵塵也搞笑表示：「但是爸媽要怎麼當啊？我還在摸索當中。」
溫以飛也說：「得知老婆懷孕的時候我是真的非常的高興，一切都按照計畫進行當中，現在要更努力的賺小孩的奶粉錢才行，歡迎大家有空來澎湖玩時，都能來二崁聚落找我們一起聊聊天，喝喝看我們的杏仁茶、買名產。」
二崁春聚落澎湖行程必備！杏仁茶、菊花餅不要錯過
而說到澎湖二崁聚落，可以說是去澎湖遊玩必定要安排的行程，一進到巷弄唯一販售的「杏仁茶」，就是塵塵家所開設的店家，《NOWnews》記者連續兩年都到澎湖遊玩時，必定都要喝上一杯，口感濃醇香，而且喝起來不會有顆粒感，非常的滑順，一杯50元在炎熱的夏天清涼又解暑！
除此之外，塵塵以及老公溫以飛也在二崁聚落裡面開設了「二崁春」紀念品、名產專賣店，從原本的一號小店，今年又加碼再聚落內開了第二間大的「旗艦店」，店內擺設了許多手工藝製品、木雕藝術品以及在地名產，甚至還有清涼解暑的冰淇淋，記者最推薦的就是店內的「花生糖」以及「菊花餅」，一包120元量給得很足，買回家追劇搭配、送親朋好友以及同事都是好選擇！下回有去二崁聚落遊玩的民眾，都可以去找塵塵以及溫以飛聊聊天哦！