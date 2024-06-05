搶輝達研發中心落腳北市！蔣萬安邀黃仁勳逛夜市　口袋名單全說了

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安續指，昨天第一時間成立府級專案小組，由副秘書長游適銘來擔任PM，統籌包括產業局資訊局、財政局、地政局等所有相關單位，希望能夠積極爭取包括輝達、AMD等相關科技的巨擘，能夠來台北市設研發中心以及相關的投資。
至於北市科公頃數是否夠大？蔣萬安強調，台北市絕對有最佳的區位條件優勢，台北市匯聚了最豐富的IC資通訊產業，有13,859家都設立在台北市，二方面，AI人工智慧的話，一定要解決新創公司，所以全台灣55%以上的新創公司都設立在台北市，輝達最主要的供應商16家都設立在台北市，二方面，輝達的台灣總部也就在內湖，第一家的人工智慧創建發中心也設立在內科，更不用說台北市是最全面跟國際的接軌，未來吸引的國際人才不只是來到台北，未來整體交通居住最綿密的捷運網絡，還有公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市。
蔣萬安說，最重要我們有最頂尖的技術跟研發人才，有台大、台灣科技大學、中研院等，另一方面包括人文、藝術、社會科學等的人才，這都是人工智慧下一步需要跨領域的人才，台北市有南港、內科、北市科，打造一個科技的腦袋，所謂的Tech Cluster，匯聚所有的人才的技術，絕對有最佳區位優勢條件。
蔣萬安更特地提到，大家也知道黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍各大小夜市，有看到他有去寧夏夜市有幾個餐位，也是自己常去的，「當然我有私人的pocket list口袋名單，我很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走！」
蔣萬安更加碼，也可以帶他去南機場夜市、景美夜市，「有些他可能還沒有機會去的，我都非常願意親自帶他品嚐在地美食」。