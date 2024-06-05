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搶輝達研發中心落腳北市！蔣萬安邀黃仁勳逛夜市　口袋名單全說了

▲台北市長蔣萬安說，要帶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳逛夜市。（圖／記者吳翊緁攝，2024.06.05）
▲台北市長蔣萬安說，要帶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳逛夜市。（圖／記者吳翊緁攝，2024.06.05）

記者林怡昕／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布將在台設立研發中心，台北市產業局已盤點適合地點向輝達招手，包含北投士林科技園區T3、T4及T12基地。對此，台北市長蔣萬安今（5）日指出，昨天第一時間成立府級專案小組，希望能夠積極爭取包括輝達、AMD等相關科技的巨擘，蔣萬安也力邀黃仁勳一起逛夜市，「有些他可能還沒有機會去的，我都非常願意親自帶他品嚐在地美食」。 

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蔣萬安今天出席「 南港區里長座談會」，針對北市招手輝達，未來能否有可能釋利多，不用繳交投資計畫書？他回應，只要依照相關的合約來進行，都非常歡迎，不管是NVIDIA或是AMD科技巨頭能夠設廠，甚至落腳在台北市。

蔣萬安續指，昨天第一時間成立府級專案小組，由副秘書長游適銘來擔任PM，統籌包括產業局資訊局、財政局、地政局等所有相關單位，希望能夠積極爭取包括輝達、AMD等相關科技的巨擘，能夠來台北市設研發中心以及相關的投資。

至於北市科公頃數是否夠大？蔣萬安強調，台北市絕對有最佳的區位條件優勢，台北市匯聚了最豐富的IC資通訊產業，有13,859家都設立在台北市，二方面，AI人工智慧的話，一定要解決新創公司，所以全台灣55%以上的新創公司都設立在台北市，輝達最主要的供應商16家都設立在台北市，二方面，輝達的台灣總部也就在內湖，第一家的人工智慧創建發中心也設立在內科，更不用說台北市是最全面跟國際的接軌，未來吸引的國際人才不只是來到台北，未來整體交通居住最綿密的捷運網絡，還有公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市。

蔣萬安說，最重要我們有最頂尖的技術跟研發人才，有台大、台灣科技大學、中研院等，另一方面包括人文、藝術、社會科學等的人才，這都是人工智慧下一步需要跨領域的人才，台北市有南港、內科、北市科，打造一個科技的腦袋，所謂的Tech Cluster，匯聚所有的人才的技術，絕對有最佳區位優勢條件。

蔣萬安更特地提到，大家也知道黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍各大小夜市，有看到他有去寧夏夜市有幾個餐位，也是自己常去的，「當然我有私人的pocket list口袋名單，我很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走！」

蔣萬安更加碼，也可以帶他去南機場夜市、景美夜市，「有些他可能還沒有機會去的，我都非常願意親自帶他品嚐在地美食」。 

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