詭異「人面魚」現身新加坡沙灘！仰望天空思考魚生　128萬人嚇壞

全是假的？亞洲第一瀑布遭踢爆「源頭是水管」　景區證實了

▲河南雲台山景區「雲台天瀑」以其壯觀的景象與314公尺的單級落差，被譽為亞洲第一高瀑，但近來卻被踢爆水源是用水管造假。（圖／翻攝自河南日報）
▲河南雲台山景區「雲台天瀑」以其壯觀的景象與314公尺的單級落差，被譽為亞洲第一高瀑，但近來卻被踢爆水源是用水管造假。（圖／翻攝自河南日報）

國際中心徐筱晴／綜合報導

河南雲台山景區「雲台天瀑」因有高低落差314公尺的壯觀瀑布景觀，又被譽為「亞洲第一高瀑布」。但近來卻有網友踢爆，「雲台天瀑」並不是自然奇景，源頭就是幾根水管在往外噴水。對此，雲台山景區官方也認了，表示由於季節因素，所以在枯水期做了一個小小的提升，能豐富朋友們的遊覽體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，位於河南雲台山景區的雲台天瀑落差達314公尺，以水勢磅礡的壯闊景象聞名，是雲台山的標誌性景觀之一。到雲台山觀賞瀑布壯觀景緻、賞雲海成為許多遊客的首選之地。

不過日前一名中國遊客在社群平台微博放上自己攀爬至頂端的影片，表示千辛萬苦跑到雲台天瀑源頭，沒想到竟然在雲台山的天瀑源頭看到了幾根大水管，質疑景區造假。

對此，雲台山景區4日透過微信公眾號解釋稱，雲台天瀑是季節性景觀，並不是一年四季都有豐沛水源，所以受到季節影響，無法保證遊客隨時都能看見水源豐沛的瀑布。目前正好是枯水期，為了能豐富遊客的遊覽體驗，才會透過水管「做了一個小小的提升，只為能夠以更好的狀態和朋友們見面。」聲明中也表示，等到夏季豐水期來臨，雲台天瀑便能以「最完美、最原生的姿態呈現」。

不過該影片曝光後，隨即引發網友熱議，甚至登上微博熱搜排行榜。有網友表示，「這也能造假啊，厲害了」、「亞洲第一高瀑竟然不是大自然的傑作？！」，也有網友表示，「桂林山水也有枯水期，那需要多少根水管啊」，但也有人表示，「其實好多景區的瀑布都是人工的」。

也有網友揭露，過去雲台山瀑布不是這樣的，確實是天然水源，但因為「瀑布的上游位置隸屬山西省，而下游往下的風景區才屬於河南省，兩個省份之間因為景區分紅原因，一直沒有辦法達成共識，山西省修建水庫將自家位置的水流截斷，如此一來，雲台山瀑布也便只能依靠水泵往上抽水，再依靠水管放水來達到效果了。」

但這並非第一次中國瀑布風景區被發現造假。去年3月就有中國網友踢爆，河南省鄭州市大熊山瀑布風景區的瀑布源頭埋了一條管線，從底部抽水到高處後再放水。

戰狼-1！中國外交部發言人汪文斌將卸任　曾尷尬應對「秦剛消失」

中國高考祭禁娛令！不只網咖斷網、KTV禁營業　工地也暫停施工

影／中國網紅在靖國神社撒尿噴漆　拉起褲子「連夜逃回上海」

中國女穿7公分厚底「洞洞鞋」 下樓跌倒摔成粉碎性骨折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載