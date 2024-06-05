全是假的？亞洲第一瀑布遭踢爆「源頭是水管」　景區證實了

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不過日前一名中國遊客在社群平台微博放上自己攀爬至頂端的影片，表示千辛萬苦跑到雲台天瀑源頭，沒想到竟然在雲台山的天瀑源頭看到了幾根大水管，質疑景區造假。
對此，雲台山景區4日透過微信公眾號解釋稱，雲台天瀑是季節性景觀，並不是一年四季都有豐沛水源，所以受到季節影響，無法保證遊客隨時都能看見水源豐沛的瀑布。目前正好是枯水期，為了能豐富遊客的遊覽體驗，才會透過水管「做了一個小小的提升，只為能夠以更好的狀態和朋友們見面。」聲明中也表示，等到夏季豐水期來臨，雲台天瀑便能以「最完美、最原生的姿態呈現」。
不過該影片曝光後，隨即引發網友熱議，甚至登上微博熱搜排行榜。有網友表示，「這也能造假啊，厲害了」、「亞洲第一高瀑竟然不是大自然的傑作？！」，也有網友表示，「桂林山水也有枯水期，那需要多少根水管啊」，但也有人表示，「其實好多景區的瀑布都是人工的」。
也有網友揭露，過去雲台山瀑布不是這樣的，確實是天然水源，但因為「瀑布的上游位置隸屬山西省，而下游往下的風景區才屬於河南省，兩個省份之間因為景區分紅原因，一直沒有辦法達成共識，山西省修建水庫將自家位置的水流截斷，如此一來，雲台山瀑布也便只能依靠水泵往上抽水，再依靠水管放水來達到效果了。」
但這並非第一次中國瀑布風景區被發現造假。去年3月就有中國網友踢爆，河南省鄭州市大熊山瀑布風景區的瀑布源頭埋了一條管線，從底部抽水到高處後再放水。