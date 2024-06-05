直擊《波拉西亞戰記》台北三創互動展　科技含金量高外國遊客嗨玩

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這類型的廣告台灣也大流行，像是遊戲橘子旗下首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》即將上線，在上線前夕，先是在台中舉辦線下展，隨後移師台北，於今（5）日開展，預計展到6月9日。
記者實際前往活動現場直擊，一到三創就立即被4.5公尺高的雕像給震撼，由台灣國寶雕刻師呂豐源完整還原遊戲中極具代表性的祭壇及圖騰獸獅子雕像，近距離看能感受到獅子的霸氣，搭配上老師傅爐火純青的技術，淋漓盡致地刻畫出雄獅無所畏懼的攻擊力，而鬃毛飄逸的動態感更讓人驚呼作品的細膩，雄獅就座落在祭壇底座上，充滿張力，勢必要拍照打卡。
另外設計了將近一層樓高的「守護者之鏡」，可以同時容納8人以上，玩家可透過「守護者之鏡」看到自己化身為波拉西亞王國的模樣，而且你一動，螢幕裡帥氣的守護者也會跟著你擺動，搭配氣勢磅礡的行軍備戰畫面，讓人彷彿置身在刀劍無情的戰場上。玩家將會隨機配對「4種職業」，並搭配「3種武器」，讓你化身為《波拉西亞戰記》遊戲中的主角之一，如果是在週末假日前往，還會有機會出現名為「潔珞」的遊戲 BOSS，大大增加趣味性。超擬真的體驗開展首日，就遇到國外旅客在守護者之鏡大方擺動，有趣的互動，讓現場笑聲不斷。
不止如此，在「守護者之鏡」背面也暗藏彩蛋，《波拉西亞戰記》團隊將其幻化為中古世紀的佈告欄，佈告欄上則有《波拉西亞戰記》的「戰爭檔案」，也是整個波拉西亞世界的編年史，讓玩家在體驗遊戲之餘，也能充分了解《波拉西亞戰記》背後龐大且完整的世界觀，更具有帶入感。
不單只是玩互動，活動現場還大方送上好禮，只要完成《波拉西亞戰記》事前預約，並出示現場社群打卡畫面，就可以獲得實用度相當高的獅子圖騰獸手機架一組（每人限兌換一次），同時，於現場任一區域拍照，至官方臉書粉絲團活動貼文留言處貼上照片，並加上Hashtag#守護者之鏡，有機會抽中ROG Phone 8電競手機，週末趣味度更高，定時會有COSER現身和玩家互動。
🟡《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台北站》
📍活動地點：三創生活中心廣場
📍活動日期：6月5日至6月9日
📍活動時間：11：00～21：00（6/8、9展出時理間至21：30）
📍COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘