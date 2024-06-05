維護股東權益！台積電買回自家股票 區間價格598至1281元
台積電董事會今（5）日深夜發出重訊，指出董事會通過買回公司股份，主要是為了維護公司信用及股東權益。台積電指出，為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，提請核准通過股份買回計畫，斥資最高41億元實施庫藏股，依集中市場買回公司普通股股份，並自6日起開始買回3249張自家股票．目標價598到1281元。
記者許家禎／台北報導
台積電指出，將自今年6月6日至8月5日，從集中市場買回自家股票3249張，區間價格在598到1281元。台積電指出，上述買回股份總數，僅占公司已發行股份之0.01%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.2%，股份之買回並不影響公司資本之維持。
凱基證券也出具評估意見，台積電此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股598至1281元，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。
一般來說，公司實施庫藏股（買回自家股票），主要多覺得股價被低估，看好公司的未來。而買回的庫藏股可轉讓給員工，激勵員工來留才。另外，買回再註銷股份，可降低股本，提高每股盈餘，也被視為是用來維護公司信用及股東權益。
而台積電這次重訊也說明，買回股份之目的是為維護股東權益，到時候買回之股份將辦理銷除。而台積電上一次買回自家股票並註銷，是2022年2月16日至2022年2月25日，當時買回1387張股票而後註銷。
台積電今日稍早宣布董事會核准資本預算約173億5620萬美元，也通過將捐贈包括台大、陽明交大、清大、成大等校新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。