美股歷史之夜！台積電ADR破160元攜輝達突破史高　那指同創紀錄

醞釀漲價？外資看好加庫藏股　台積電創898元天價！市值衝23兆元

▲今（6）日台積電股價大漲44元，飆到898元再創天價，市值也突破23兆元。（圖／記者許家禎攝）
▲今（6）日台積電股價大漲44元，飆到898元再創天價，市值也突破23兆元。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台積電5日深夜表示將實施庫藏股計畫，最高41億元實施庫藏股，依集中市場買回公司普通股股份，並自6日起開始買回3249張自家股票．目標價598到1281元。另外外資看好，以及醞釀漲價題材都使台積電ADR盤中一度飆漲6.94%、報163.73美元，創下歷史新高，而今（6）日台積電股價大漲44元，飆到898元再創天價，市值也突破23兆元。

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台積電昨日深夜發出重訊，指出董事會通過買回公司股份，主要是為了維護公司信用及股東權益。台積電指出，為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，提請核准通過股份買回計畫，斥資最高41億元實施庫藏股，依集中市場買回公司普通股股份，並自6日起開始買回3249張自家股票．目標價598到1281元。

台積電這次重訊也說明，買回股份之目的是為維護股東權益，到時候買回之股份將辦理銷除。而台積電上一次買回自家股票並註銷，是2022年2月16日至2022年2月25日，當時買回1387張股票而後註銷。

台積電日前舉行股東會，會後新任董座魏哲家與媒體見面，當時他提到台積電每顆晶粒是最便宜的（指CP值很高），認為還有空間往上提。他也說，曾向輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抱怨產品太貴，但確實有價值，因此台積電也要向輝達展示價值。

台積電醞釀漲價議題引發市場熱烈討論，再加上股東會後有外資對台積電在AI的發展抱持正面態度，因技術地位的領先，維持「買進」評等，目標價920元，樂觀看待未來長線前景。

也因此台積電ADR一度飆漲6.94%，終場收在162.92美元，再創收盤新高，而今日台積電股價也勢如破竹，10點鐘左右大漲44元，來到898元天價，漲幅高達5%以上，市值也突破23兆元。

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