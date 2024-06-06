「碰瓷、閨蜜」中國用語同化恐統戰？李遠：文化開放包容不會排斥
中國用語流傳到台灣成為流行語，時常引發網友討論，像是日前曾有小學生聯絡簿寫「估計」被老師糾正，就是一個例子。有立委問及是否擔心是一種文化統戰，對此，文化部長李遠表示，文化是開放，不是封閉的，文化是有包容性的，所以不會去排斥它。並強調，「國家語言發展法」推行下，各個語言都推行，讓孩子們多懂一些不同語言，都是好事情。
記者魏妤庭／台北報導
立法院教育及文化委員會「國家語言發展法」推動成效檢討備詢，邀請文化部、教育部、原住民族委員會、客家委員會列席報告，並備質詢。
其中，有立委以日前新聞報導小學生聯絡簿寫「估計」一詞，被老師糾正「不要用中國用語」，引發網路兩派論戰為例，並提到提到有許多現在台灣常用的用詞，像是「小鮮肉」、「閨蜜」、「碰瓷」、「接地氣」等，都是中國常用語，後來台灣也用得很習慣的詞彙，詢問李遠是否擔心有「文化統戰」的可能性。
對此，李遠表示，文化是開放，不是封閉的，語言涵蓋的文化性確實很強大，但政治是一回事，文化則是有包容性，也是最自然的事情，所以不會去排斥它。並強調，現在在「國家語言發展法」推行下，各種語言都推行，不相自己經歷過被禁說台語的時期，他認為這樣的限制不應該再發生，而孩子們多懂一些不同語言，都是好事情。