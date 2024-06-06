搶攻瑞午連假商機 台中百貨年中慶競祭好禮搶客

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中友百貨即日起至6月26日年中慶活動，首7日大放送，持中友APP當日累積滿3000元贈家族點數400點(價值200元)。另名品、珠寶和大家電，當日累積滿5000元贈家族點數800點。針對家族會員推出「涼夏會員禮」，今年特別與知名雨傘品牌-富雨洋傘合作推出5000支採用寶特紗製作的「時尚輕量傘」，每一支傘布採用8支回收寶特瓶製作，傘面設計採用「沉靜綠」與「雲霧綠」二色，為夏天帶來清爽的氣息外，也持續提倡永續環保觀念，即日起至10日持中友APP會員行動條碼或家族卡，於百貨店內當日單筆滿1500元即可兌換乙支。
中友年中慶期間同時推出消費者最愛的「韓國美食物產展」，即日起至23日於C棟13F國際大廳登場。簡聰政表示，韓流時尚已深入到國人的日常生活，韓國美食、美妝均有大批擁護者，年中慶檔期特別再舉辦一場集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯/粥品、韓式美妝及潮流飾品等豐富陣容的韓國美食物產展，滿足消費者一次買得夠。
針對暑假即將到來，中友活力巧學堂推出35堂課程，共有巧手再生、綜合運動、音樂創作等類別，非常適合小朋友動動手、動動腦；同時還有中友歌王選拔賽熱烈報名中，總獎值超過25萬元，得獎者還有機會獲得知名音樂經紀公司試鏡機會，歡迎有興趣的民眾上中友APP報名。
台中大遠百年中慶檔期正式開跑，主打「小花寶夏季學院，為畢業新鮮人迎來求職必備穿搭、3C等優惠商品，像是輕時尚品牌G2000推出指定套裝8折起、E001全面商品7折起，讓新鮮人用最實惠的價格，打造年輕又專業的時髦造型。
今年台中大遠百與理想印制祭出獨家聯名鑰匙圈，將獨一無二的設計理念搭配精緻加工，吉祥物花寶寶化身成為超可愛吊飾，凡於指定樓層消費滿額即可獲得，可望刺激買氣，為百貨增添業績。
台中大遠百全面升級紳士休閒樓層，引進中部獨家品牌，像日本第一戶外品牌mont bell、時尚高球服飾Dance with Dragon、全台獨家NIKE GOLF等時尚品牌，即日起至23日年中慶期間，促銷加碼優惠，百貨服飾累計5000元送500元，保健器材單筆5000元送500元、大家電單筆1萬元送1000元，並配合8大銀行全館(數位3C/MUJI除外)單筆分六期刷5000元送200元，10日前國際精品、世界名品配合九大銀行單筆分六期，滿1萬送500元。