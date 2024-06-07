歐洲央行降息1碼！美元指數撐在104 新台幣早盤升翻貶破32.3元
歐洲央行宣布降息1碼，這是自從2019年來首次降息，降息幅度符合市場預期，美元指數續撐在104之上，不過，由於美國即將公布5月非農就業數據，市場趨向觀望，日圓兌美元在155價位震盪，加上台股無力陷盤整，新台幣兌美元今（7）日早盤開升後翻貶，並一度貶破32.3元，來到32.315元，目前32.29元震盪。
記者顏真真／台北報導
歐洲央行這次降息，為陷入困境的歐元區經濟帶來及時雨，這也是繼瑞士央行和加拿大央行宣布降息後，歐洲央行5年來首度降息，只是未來是否持續降息，歐洲央行認為得看經濟數據決定，市場也關注美國聯準會（Fed）何時降息，並等待美國即將公布的5月非農就業報告，以進一步支持聯準會降息。
在歐洲央行降息之後，美元指數獲支撐在104之上，在104.14附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤陷盤整，其中日圓兌美元在155.53至155.93震盪，韓元兌美元在1362.97至1368盤整，離岸人民幣兌美元則從7.2626升至7.2588附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.25元、升值3分開出，但在美元有撐及台股無力陷盤整之下，新台幣盤中也翻貶，並一度貶破32.3元，下探32.315元，貶值3.5分，目前在32.29元震盪。