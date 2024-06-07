外資狂敲金融股！新光金前5月賺破百億 早盤股價大漲逾6%
在電子權值股逢高拉回，台股今（7）日早盤陷入震盪整理，金融股成撐盤要角，其中新光金控今（2024）年前5月已賺破百億元，早盤股價飆漲逾6%，來到9.95元，三商壽漲幅也超過5%，第一保、開發金亦漲逾2%，華南金及國泰金漲幅也有1%以上漲幅。
記者顏真真／台北報導
外資昨日大買台股215億元，更狂敲金融股，外資前10大買超中，金融就佔了6檔，又以開發金最威風，一舉敲進逾20萬張，居買超第1大，再來買超國泰金2萬1014張第二，其他還有台企銀1萬、新光金1萬48張、富邦金9285張、永豐金8352張。
在外資加持之下，金融股今日股價也噴發，成為台股撐盤要角，其中新光金昨日公告今年5月自結稅後盈餘37.16億元，累計今年前5月更賺破百億元，來到102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.66元，相較去年同期虧損94億元，不僅轉虧為盈，更有大幅成長，也激勵今日早盤股價飆漲逾6%，一度衝上9.95元，目前仍漲逾4%。
壽險股包括三商壽、旺旺保、第一保今日早盤股價表現也搶眼，其中三商壽盤中漲逾5%，旺旺保漲超過3%，第一保也有快3%漲幅，而其他金控股開發金漲逾2%，華南金、國泰金也漲逾1%，王道銀行也有1%以上漲幅。