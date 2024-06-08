5月非農數就業、失業率雙升 分析：美聯準會降息延後
美國勞工統計局（BLS）公布的非農就業報告顯示，5月新增27.2萬個非農就業崗位，遠超市場預期的18.2萬個，聯準會（Fed）提早降息的預期遭打擊，同時失業率也從3.9%上升至4.0%，同時美股早盤三大指數7日則皆下挫，包含輝達、Meta、Alphabet 等科技股也小幅下跌。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國5月非農就業數據出爐，新增人數達27.2萬人，主要在醫療保健、政府、休閒和飯店業等領域，分別增加6.8萬、4.3萬和4.2萬個就業崗位，佔總新增數據的一半以上。受此數據影響，原先預估聯準會一定會在7月降息的花旗銀行則下調預期，認為Fed的將降息會延後到9月，使目前仍認為Fed會在7月降息的華爾街大行只剩下摩根大通。
花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 指出，5月非農就業的公布是改變預測的原因之一。報告也指出，5月平均時薪較4月增長0.4%，同比增長4.1%，顯示出薪資增長勢頭依舊強勁，然而失業率升至4.0%，高於市場預期，顯示出就業市場存在一定壓力。
非農數據公布後，金融市場出現波動，包含美國10年期國債收益率從4.289%升至4.427%、美元指數上漲0.5%、黃金短線下挫近20美元至2313.17美元/盎司，顯示市場對Fed可能延後降息的預期有所調整。
而道瓊工業指數早盤則跌0.15%、標普500指數跌0.1%、那斯達克指數跌0.2%。費城半導體指數持平、台積電ADR大漲2%，科技股當中輝達股價下跌約1.3%，Meta、Alphabet則小幅下跌。