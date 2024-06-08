2024年國泰高中暨大專3×3籃球賽開打！最高冠軍獎學金高達6萬台幣

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花蓮四維高中四個籃球隊女生打下季軍，贏得獎金3萬元。後衛林于秦說，「我們今年夏天畢業，各自要升大學，還能跟最棒隊友一起比賽，我們情感更加緊密，還能贏得獎金，真是我們高中生涯最棒回憶」。
大專男生組冠軍賽嘉義大學四個大男生對上大專籃球上季甲一級球隊中興大學，可惜沒能以下剋上。嘉義大學中鋒曾振瑋說，「全國總決賽對手一場比一場硬，真是絕佳享受，中興大學打過甲一級，實力就是不同檔次，但我們輸的很過癮，能夠在這個舞台上跟高手過招，輸贏真沒那麼重要，他們讓我們學習並且成長」。
年輕人享受籃球，喜愛競爭，展現學養、運動、品德兼俱氣質，完美契合國泰青年節宗旨，把教育、籃球、學習、生活、自我認知融為一體。
國泰青年節高中3X3籃球今年邁入第21年，除了鼓勵青年學子揮灑汗水培養良好運動習慣及團隊精神，近年也結合永續觀念，鼓勵參賽球員自備環保杯，減少寶特瓶使用，並持續與刑事局合作，在比賽現場進行防詐騙宣導。
國泰人壽協理廖昶超表示，近年詐騙案件越來越猖獗，感謝刑事局持續與國泰合作，讓年輕人認識最新的詐騙手法及樣態，只要能識詐，就能有效阻詐，未來只要接到可疑電話，都要記得撥打165反詐騙諮詢專線，保護自己不受詐騙侵害。
2024年國泰高中暨大專3×3籃球賽競賽規則
報到時間
比賽當天早上8:00 – 8:30 報到檢錄
開賽規則
須於指定時間內出示 學生證及身分證 雙證件正本 報到檢錄，並穿著主辦單位提供之號碼衣，始能參加比賽。
比賽用球
使用球為6號球。
球隊人數
共4名隊員(3名上場+1名替補)。比賽需有3名隊員在場才可開賽。
裁判
初賽1名；決賽2名。
計時/記錄員
1~2名
暫停
初賽無暫停；決賽每隊1次，每次30秒。
開始球權
擲硬幣，擲中隊伍可選擇正規賽開場球權或延長賽開始球權。
得分
三分球線內1分，三分球線外2分。
比賽時間/得分限制
初賽8分鐘；決賽10分鐘。得分最高為21分。
延長賽
不限時，先獲得2分之球隊獲勝。
進攻時間
12 秒。 如果沒有 12 秒計時器，裁判必須於倒數五秒時開始讀秒。
投籃犯規的罰球
三分球線內犯規 1 次。三分球線外犯規 2 次。
球隊犯規限制
球隊超過6次(不含)犯規以上則開始進行犯規罰則。無個人犯規
球隊7、8、9次犯規
對隊進行2次罰球。
球隊10次(含)以上犯規
對隊進行2次罰球並取得球權。
球中籃之後的球權
防守隊球權。原防守隊球員在球框正下方自行運球或傳給同隊隊員至三分線外，雙腳皆不在線內，並不可踩線。球未出衝撞免責區前，原進攻球隊不行進行防守。
死球後的球權
於弧頂外進行洗球(一次)
防守球隊搶到籃板或抄截
必須運球或傳球給隊友至三分線外，雙腳皆不在線內，並不可踩線。
爭球狀態的球權
球權屬於防守球隊。
換人
死球狀態時進行換⼈，無需告知裁判或記錄員，欲交換上下場兩球員於端線進行擊掌或身體接觸即可。
判決
球員需服從裁判之判決，不受理申訴。
參賽球員
初賽及決賽參與球員應與報名者相同，不可更換或冒名頂替。
其它
主辦單位有權依氣候、場地或其他因素更改比賽時間或終止賽程，若終止賽程不再補賽，主辦單位將另行採用其他公平方式遴選獲勝晉級隊伍。
其餘規則比照FIBA 3×3國際籃球規則