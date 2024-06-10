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黃嘉千獲得保護令！夏克立被認證家暴　5點聲明反擊：情節不實在

▲黃嘉千8日透露自己拿到保護令，夏克立（右）被法院認證家暴，對此他透過律師發出5點聲明反擊。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）
▲黃嘉千8日透露自己拿到保護令，夏克立（右）被法院認證家暴，對此他透過律師發出5點聲明反擊。（圖／翻攝自黃嘉千、夏克立臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星黃嘉千和夏克立結婚16年，2021年底爆發婚變，黃嘉千指控夏克立家暴，男方卻始終不承認，雙方各說各話成了羅生門。8日士林地院核發保護令給黃嘉千，夏克立昨（9）日透過律師發表5點聲明，堅稱黃嘉千所主張的情節「並不實在」。

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黃嘉千先前控訴，夏克立婚內至少6次家暴，自己一度罹患創傷後壓力症候群，兩人婚姻破裂對簿公堂，8日黃嘉千發文公開最新進度：「保護令已核發，真的要替嘉千感謝司法的協助，證明這是最好的選擇，而最終獲得司法的保護。」

▲（圖／記者陳明中攝，2024.02.21）
▲夏克立發出5點聲明反駁黃嘉千。（圖／記者陳明中攝）
夏克立昨日下午先是在社群發文回應，「感謝大家的關心，我已經不能公開發言或為自己辯護，否則可能觸法、被逮捕，祝大家端午節平安，好好跟家人團聚。」之後便透過律師發出5點聲明如下。

（一）對於臺灣士林地方法院113年度司暫家護字第54號暫時保護令，本人敬表尊重並予以遵守，合先敘明。

（二）本人並無任何刑事犯罪紀錄，亦未受過任何刑事處罰。

（三）就上開暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

（四）本人對於各界及眾多網友所給予的信賴、支持，深表感謝，惟上開暫時保護令中併禁止對保護對象有間接之騷擾或跟蹤行為，因此，務請各界及眾多網友在發表評論或意見時，保持禮貌、理性，以免受保護對象，繼續感受到精神折磨。

（五）暫時保護令之核發，依家庭暴力防治法第16條第5項之規定，係視為通常保護令之聲請。若通常保護令之聲請駁回，依同法第16條第6項之規定，原暫時保護令即失其效力，並此指明。

▲夏克立透過律師回應關於黃嘉千拿到保護令。（圖／大灣法律的新聞剪貼簿臉書）
▲夏克立透過律師回應關於黃嘉千拿到保護令。（圖／大灣法律的新聞剪貼簿臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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