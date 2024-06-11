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《波拉西亞戰記》將上線！NEXON CEO來台助陣　劉柏園揭營運目標

▲遊戲橘子代理、韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》將在台港澳上線，橘子集團執行長劉柏園期盼能再創雙邊合作高峰。（圖／記者葉政勳攝）
▲遊戲橘子代理、韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》將在台港澳上線，橘子集團執行長劉柏園期盼能再創雙邊合作高峰。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》，週四（6/13）即將在台港澳正式上線，今（11）日遊戲橘子舉辦上市記者會，除了集結中職5隊啦啦隊女神、九天民俗技藝團戰鼓助威外，NEXON  CEO 李政憲更親自來台，他強調《波拉西亞戰記》可說是 NEXON 最大規模開發的大作，橘子集團執行長劉柏園也強調，《波拉西亞戰記》是集團過去幾年最大的產品發表，期盼透過 NEXON 和遊戲橘子長期的合作經驗，帶給玩家最好的遊戲體驗。

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劉柏園表示，《波拉西亞戰記》是 NEXON 創業以來投入最多心力的產品，更是最長期的開發計畫，遊戲在台港澳上市之前，遊戲橘子和 NEXON 過去半年做了無數次的雙邊溝通，分別在首爾和台北開了不下數十次的會議。

劉柏園提及，遊戲橘子與 NEXON 合作已經長達20年，期間的各種產品也受到玩家們許多支持和疼愛，而本次集團對《波拉西亞戰記》的重視絕對是史無前例，原先25個伺服器的設定，在上市前也緊急開放到40個伺服器，希望《波拉西亞戰記》能開啟台韓遊戲界雙邊合作的高峰。

▲《波拉西亞戰記》將在台港澳上線，NEXON  CEO 李政憲也親自飛到台灣參與上市記者會。（圖／記者葉政勳攝）
▲《波拉西亞戰記》將在台港澳上線，NEXON  CEO 李政憲也親自飛到台灣參與上市記者會。（圖／記者葉政勳攝）
NEXON  CEO 李政憲則說：「這次相當開心能來台灣和玩家相見，《波拉西亞戰記》是 NEXON 最大規模開發的大作，更難得的是，這次在台灣上市，是和 NEXON 多年合作 、有高度信賴關係的遊戲橘子合作。」

李政憲分享，《波拉西亞戰記》去年從韓國上市就飽獲好評，成為雙平台下載冠軍，除了可以在 PC、手機切換遊玩之外，遊戲中個性鮮明的職業、不受時間地點限制，就連不開遊戲都能訓練角色的「24小時支援模式」，都是為了玩家創作的系統；李政憲強調，《波拉西亞戰記》上市後，NEXON 將會持續創造新IP、創造遊戲樂趣，並傾聽玩家聲音。

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