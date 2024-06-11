《波拉西亞戰記》太夯！玩家瘋搶「預約創角」 緊急加開伺服器
遊戲橘子旗下首款限制級遊戲，韓國大廠 NEXON 開發的 MMORPG 《波拉西亞戰記》，週四（6/13）即將在台港澳上線，《波拉西亞戰記》上線前討論度滿滿，日前的「預約創角」活動更傳出因名額爆滿，緊急「加開15組伺服器」，遊戲橘子營運長簡志浩強調，集團相當重視《波拉西亞戰記》在台發展，未來將持續以3A大作的規格進行營運和行銷。
記者張志浩／綜合報導
簡志浩提到，遊戲橘子和 NEXON 目前已有幾款在市面上相當知名的3A大作活躍中，而《波拉西亞戰記》的發展令人期待，不只先前的刪檔封測階段，人數達到預期的150%，開放先讓玩家進行的「預約創角」，更因為玩家太過踴躍，因此將原先的25組伺服器加開到40組，未來遊戲上線後將視情況持續更動，台韓雙方都希望玩家能在良好的連線環境下體驗遊戲。
Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉則指出，《波拉西亞戰記》是 NEXON 投入過去前所未有的資源製作的大作，在韓國上市時，共有300位開發人員負責營運，而台服上線後，目前也已規劃數10位人員和遊戲橘子共同管理，另外200位則間接參與相關營運。
白周鉉也分享，《波拉西亞戰記》先前在台服的刪檔封測中，營運方發現許多有趣的細節，令他印象最深刻的就是「黑劍系統」活動，玩家超級踴躍參與，比預期的時間還快上許多達成系統目標，封測表現如此驚人讓白周鉉又驚又喜，也證明台灣玩家對 MMORPG 的新開創系統有一定程度的關注和期待。
白周鉉提及，《波拉西亞戰記》從韓國跨足台港澳，不少玩家針對「跨國對戰」相當有興趣，而他自己也對國家間的對戰、交流系統相當有興趣，雖然因為遊戲才剛準備上市，無法給予相關承諾，但未來絕不排除開發相關題材，讓各國玩家有更多交流機會。
此外，韓版《波拉西亞戰記》除了幻影劍士、香射手、咒文刻印使以及執行官，也已經出現第5個職業「太陽哨兵」（尚無台灣翻譯），台服是否會跟進？白周鉉強調，目前台版就是以官網的4種職業為主，等待玩家更熟悉遊戲系統和玩法後，營運方會選擇最佳的時機，讓第5個職業出現在台版伺服器中。