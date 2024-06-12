馬斯克突撤銷控告OpenAI！一天前才怒轟OpenAI與蘋果合作不妥

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於馬斯克的指控，OpenAI很快提出反駁，關鍵點其一在於馬斯克所謂「OpenAI創立時的使命」從未寫成白紙黑字，頂多只能說是OpenAI創立時的一種「氣氛」，據此控訴OpenAI背信違約很難站得住腳。
另外，馬斯克指責OpenAI過度追逐利益，不過OpenAI公布了馬斯克早期的幾封電子郵件，當時還是OpenAI聯合創辦人之一的馬斯克也承認為了發展AI技術，OpenAI必須擁有大量的資金。OpenAI據此反批馬斯克，認為馬斯克只是在離開公司後，眼紅OpenAI如今的成功所以才無的放矢。
無論如何，在馬斯克提告OpenAI的當下，前助理檢察官歐布萊恩（Kevin O’Brien）檢視了馬斯克的訴狀後，就直言「對馬斯克來說這是一項不錯的個人宣傳，但在法庭上是否有效很難說」。對AI技術持懷疑論的民眾，看待OpenAI始終抱持警戒，加上OpenAI之前領導層換人的混亂，自己旗下也有新創AI科技公司的馬斯克，選擇站在OpenAI的對立面，屢屢砲轟OpenAI並不奇怪。
馬斯克昨日批評蘋果無法製造自己的AI，也不知道一旦將數據交給OpenAI會發生什麼事。蘋果則解釋，稱與ChatGPT的整合不代表用戶數據會被追蹤，透過Siri使用ChatGPT時，用戶的IP位址將被隱藏。