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馬斯克突撤銷控告OpenAI！一天前才怒轟OpenAI與蘋果合作不妥

▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的律師於週二撤銷了他對OpenAI以及OpenAI聯合創始人阿特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman）的訴訟，馬斯克方並未說明撤訴原因，且馬斯克昨天才剛批評蘋果與OpenAI的合作不妥。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的律師於週二撤銷了他對OpenAI以及OpenAI聯合創始人阿特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman）的訴訟，馬斯克方並未說明撤訴原因，且馬斯克昨天才剛批評蘋果與OpenAI的合作不妥。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的律師於週二撤銷了他對OpenAI以及OpenAI聯合創始人阿特曼（Sam Altman）和布羅克曼（Greg Brockman）的訴訟，馬斯克方並未說明撤訴原因，且馬斯克昨天才批評蘋果與OpenAI的合作不妥，揚言如果蘋果在作業系統層面整合OpenAI，那麼蘋果設備將被禁止在他的公司使用。

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綜合外媒報導，馬斯克於今年2月提告OpenAI，指責OpenAI背離了公司創立時的使命，從造福人類變成單純追逐金錢利益。聽證會原定在週三舉行，但馬斯克方突然決定撤銷訴訟。

▲華爾街日報母公司「新聞集團」（News Corp）與人工智慧新創公司OpenAI今天宣布達成歷史性的內容授權協議。華爾街日報指出，合約包括OpenAI的現金及技術提供，5年內價值可能超過2.5億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於馬斯克的指控，OpenAI很快提出反駁。（圖／美聯社／達志影像）

對於馬斯克的指控，OpenAI很快提出反駁，關鍵點其一在於馬斯克所謂「OpenAI創立時的使命」從未寫成白紙黑字，頂多只能說是OpenAI創立時的一種「氣氛」，據此控訴OpenAI背信違約很難站得住腳。

另外，馬斯克指責OpenAI過度追逐利益，不過OpenAI公布了馬斯克早期的幾封電子郵件，當時還是OpenAI聯合創辦人之一的馬斯克也承認為了發展AI技術，OpenAI必須擁有大量的資金。OpenAI據此反批馬斯克，認為馬斯克只是在離開公司後，眼紅OpenAI如今的成功所以才無的放矢。

無論如何，在馬斯克提告OpenAI的當下，前助理檢察官歐布萊恩（Kevin O’Brien）檢視了馬斯克的訴狀後，就直言「對馬斯克來說這是一項不錯的個人宣傳，但在法庭上是否有效很難說」。對AI技術持懷疑論的民眾，看待OpenAI始終抱持警戒，加上OpenAI之前領導層換人的混亂，自己旗下也有新創AI科技公司的馬斯克，選擇站在OpenAI的對立面，屢屢砲轟OpenAI並不奇怪。

▲蘋果（Apple Inc）於今（11）日凌晨的全球開發者大會（WWDC）宣布了「Apple intelligence」系統，但「蘋果AI」只支援iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max。（圖／擷自蘋果YouTube）
▲蘋果（Apple Inc）於全球開發者大會（WWDC）宣布了「Apple intelligence」系統。（圖／擷自蘋果YouTube）
馬斯克昨日批評蘋果無法製造自己的AI，也不知道一旦將數據交給OpenAI會發生什麼事。蘋果則解釋，稱與ChatGPT的整合不代表用戶數據會被追蹤，透過Siri使用ChatGPT時，用戶的IP位址將被隱藏。

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