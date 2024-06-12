KKBOX母公司科科科技「掛牌胎死腹中」　背後股東大有來頭

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統一證券稍早也做出回應，稱詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程，是因科科科技之合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購13,837張之承銷總數量，依規無法進行承銷價格訂價作業，並非所指已達上市標準，亦非所謂刁難、不願送件。
科科科技近年來轉型為軟體服務集團，發展「音樂串流、多媒體科技影音串流、雲端智慧」三大技術與事業發展核心，旗下包含KKBOX、BlendVision 、Going Cloud等自有品牌。董事長暨執行長王献堂在今年3月中業績發表會上表示，未來公司將以AI輔助業務轉型，積極打造國際級軟體服務公司。
而科科科技背後股東大有來頭，包括日本KDDI、新加坡政府主權基金GIC、中華電信、台灣大哥大、趨勢科技、宏達電等都是公司大股東。中華電董事長郭水義、台灣大總經理林之晨、趨勢科技執行長陳怡樺也曾親臨科科科技上市前業績發表會。
據了解，這場業績發表會上，大眾集團二代簡民一（大眾電腦簡明仁、王雪齡之子，宏達電HTC董座王雪紅外甥），同時也是KKBOX創辦人同樣親自出席，因此科科科技有HTC投資也不奇怪。
另外，攤開科科科技董事名單，不少是大家耳熟能詳的人物，像是金星文創暨金星娛樂總經理王偉忠、SINA新浪與CNEX創辦人蔣顯斌都是董事，而緯來電視網董事長李鐘培以及則為獨立董事之一。
根據2023年年底資料，科科科技營運據點遍及亞太區域包括日本、香港、新加坡及馬來西亞，但主要仍以台灣、日本、香港為主，台灣營收占比占45%、日本市場也貢獻45%營收、香港則為10%左右。
科科科技在2022年營收為29億元、稅前淨利2.3億元、EPS 1.71元。2023年營收則為29.68億元、淨利0.79億元、每股盈餘0.66元。而科科科技旗下KKBOX音樂串流服務（B2C）、以及企業AI多媒體科技軟體服務（B2B）兩大商業模式，於今年2024年第一季合併營收達7.8億元，B2C、B2B的營收比重分別為55%、45%。
據文化內容策進院公布的《2022 年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，KKBOX為使用率前三大的付費音樂串流服務，且平均每個人使用1.74個平台，隨著音樂串流平台的蓬勃發展，將有助KKBOX持續擴大市占率。
展望今年，科科科技對外表示，受惠於公司與台灣大策略結盟後，除了正式在台灣大全通路啟售，並同步開放MyMusic破萬用戶可升級加入KKBOX，科科科技將隨大型本土電信營運商持續穩定擴增KKBOX訂閱會員，將有助公司提升在台灣音樂串流平台市場的占有率，目標未來3年營收與獲利皆有信心繳出高雙位數年增率，呈現正成長的態勢。