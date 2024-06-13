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日媒專訪！傅崐萁警告賴「別挑釁中國」　質疑：為何跟強國戰鬥？

▲傅崐萁接受外媒專訪警告賴清德不要挑釁中國，更質疑台灣為何要跟強大數倍的強權戰鬥。（圖／記者葉政勳攝）
▲傅崐萁接受外媒專訪警告賴清德不要挑釁中國，更質疑台灣為何要跟強大數倍的強權戰鬥。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前接受《日經亞洲》專訪，提及兩岸關係與日前立法院審議國會改革法案，更喊話總統賴清德別挑釁中國，並誓言要繼續推動有爭議的立法，另提到希望台灣跟每個國家都保持良好關係，目標應該是讓大家都安居樂業，質疑「台灣為何要跟一個強大數倍的強權戰鬥？」

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傅崐萁接受外媒專訪，首先警告總統賴清德不要激怒中國，並誓言要繼續推動有爭議的立法。認為應該跟所有國家做朋友，但為何要敵視中國？這為這是錯誤的邏輯，

而文中也介紹傅崐萁被稱為「花蓮王」，藍白在立院多數在日前通過修法，增加藐視國會罪名，允許立委傳喚政府官員和個人接受，總統赴立院國情報告也應接受即時詢答。

而這項立法加上鉅額的基礎設施提案（花東交通三法），引發立院嚴重肢體衝突與民眾走上街頭抗議，以及各界律師甚至前美國在台協會處長對是否合乎《憲法》提出質疑。民進黨領袖甚至指責國民黨與中國勾結，擾亂賴政府執政。

傅崐萁反駁稱，這項立法受到了不公平的誹謗，他尊重法律和司法界提出的擔憂，但認為是被民進黨利用了，因為大多數的法界人士「只聽民進黨的話」，且有部分特定媒體與民進黨合作，每天對他進行攻擊。

傅崐萁也說道，無論民進黨試圖利用國家資源抹黑這些法案，現在還是有明確的民意支持這些改革，且民進黨過去也曾經支持修法。

而報導中除了介紹傅崐萁為「花蓮王」外，也說明是立院最有權勢與最具爭議的人物，更提及過去曾犯有股票內線交易與妻子徐榛蔚假離婚的罪名。但傅崐萁則認為這些罪行是「政治迫害」，更是故意指控。

被問及是否能提高國防預算可能性，傅崐萁回應並非不可能，但關鍵在於賴清德能不能結束對中國的敵意。另提到，

美國重視台灣，因為台灣是第一島鏈的一部分，但台灣的安全不能只靠占GDP3%的國防預算來保護，不是說應該跟美國對立，是希望跟各方都保持良好關係。

傅崐萁更質疑，台灣為何要跟一個強大數倍的強權戰鬥？目標應該是讓大家安居立業，最後再次重申「賴清德不應該挑起戰爭」。

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