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《波拉西亞戰記》今上線！連8週「開服活動」登場　獎勵拿到手軟

▲遊戲橘子旗下全新跨平台 MMORPG《波拉西亞戰記》今（13）日在台港澳正式上線。（圖／記者葉政勳攝）
▲遊戲橘子旗下全新跨平台 MMORPG《波拉西亞戰記》今（13）日在台港澳正式上線。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

遊戲橘子旗下全新跨平台 MMORPG《波拉西亞戰記》今（13）日在台港澳正式上線，這款 NEXON 花費破天荒資源、在韓國上線立刻轟動的大作，首次拓展海外市場也帶來許多精彩內容，日前在台服上市前的「預創角色」名額更是爆滿，伺服器緊急加開15組，而今天開服起，更有長達8週、72種引導任務提供給玩家、遊戲內加碼獎勵大放送。

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遊戲橘子營運長簡志浩提到，遊戲橘子和 NEXON 目前已有幾款在市面上相當知名的3A大作活躍中，而《波拉西亞戰記》的發展令人期待，不只先前的刪檔封測階段，人數達到預期的150%，開放先讓玩家進行的「預約創角」，更因為玩家太過踴躍，因此將原先的25組伺服器加開到40組，未來遊戲上線後將視情況持續更動，台韓雙方都希望玩家能在良好的連線環境下體驗遊戲。

▲ 遊戲橘子旗下首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》帶領玩家身歷其境，展開腦力與武力激盪的爽快戰爭。（圖／遊戲橘子提供）
▲ 遊戲橘子旗下首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》帶領玩家身歷其境，展開腦力與武力激盪的爽快戰爭。（圖／遊戲橘子提供）
《波拉西亞戰記》官方指出，今天開始連續8週，將會提供玩家72種引導任務，包括達成指定角色等級、完成指定旅團活動、製作指定道具等，玩家可累積任務達成數達指定數量，並獲得額外的加碼獎勵。

🟡《波拉西亞戰記》開服重點任務、獎勵
📍角色達成 30 等級：獲得「支援強化券（7 天）」*1、「一般亞奎殘片結晶」*1、「一般咒文方塊結晶」*1
📍完成土龍谷奪回作戰並擊殺恩普立：獲得「經驗值靈藥I」*1、「紅寶石」*500
📍使用裝備碎片製作裝備：獲得「一般造型召喚」*5、「缺損的深淵石」*3
📍貢獻裝備：獲得「一般坐騎召喚」*5、「波拉西亞銀幣」*3
📍提升能力值恢復記憶：獲得「一般造型召喚」*5
📍角色達成 35 等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5
📍旅團成員通過封印戰：獲得「經驗值靈藥I」*1、「加速 10 分鐘」*2
📍製作稀有武器紀錄書：獲得「一般咒文方塊箱」*5
📍角色達成 40 等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5
📍擊敗狩獵場首領以獲得碎片、亞奎殘片：獲得金幣30000個

🟡《波拉西亞戰記》開服任務額外獎勵
📍累計達成14個任務：獲得「經驗值靈藥 I」*1
📍累計達成23個任務：獲得「稀有武器記錄」*10
📍累計達成33個任務：獲得「稀有造型召喚」*1
📍累計達成40個任務：獲得「稀有防具記錄」*10
📍累計達成47個任務：獲得「稀有坐騎召喚」*1
📍累計達成53個任務：獲得「稀有飾品紀錄書」*1
📍累計達成64個任務：獲得「記錄復原道具」*1

▲《波拉西亞戰記》今天開始連續8週，將會提供玩家72種引導任務，並贈送多項好禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲《波拉西亞戰記》今天開始連續8週，將會提供玩家72種引導任務，並贈送多項好禮。（圖／記者葉政勳攝）
 Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉指出，《波拉西亞戰記》是 NEXON 投入過去前所未有的資源製作的大作，過去 MMORPG 總會有許多既定的規則和限制，因此 NEXON 想開發一款能讓玩家隨時隨地都能遊玩的 MMORPG，2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣。

白周鉉提及，《波拉西亞戰記》從韓國跨足台港澳，不少玩家針對「跨國對戰」相當有興趣，而他自己也對國家間的對戰、交流系統相當有興趣，雖然因為遊戲才剛準備上市，無法給予相關承諾，但未來絕不排除開發相關題材，讓各國玩家有更多交流機會。

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