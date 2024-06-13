《波拉西亞戰記》今上線！連8週「開服活動」登場　獎勵拿到手軟

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《波拉西亞戰記》官方指出，今天開始連續8週，將會提供玩家72種引導任務，包括達成指定角色等級、完成指定旅團活動、製作指定道具等，玩家可累積任務達成數達指定數量，並獲得額外的加碼獎勵。
🟡《波拉西亞戰記》開服重點任務、獎勵
📍角色達成 30 等級：獲得「支援強化券（7 天）」*1、「一般亞奎殘片結晶」*1、「一般咒文方塊結晶」*1
📍完成土龍谷奪回作戰並擊殺恩普立：獲得「經驗值靈藥I」*1、「紅寶石」*500
📍使用裝備碎片製作裝備：獲得「一般造型召喚」*5、「缺損的深淵石」*3
📍貢獻裝備：獲得「一般坐騎召喚」*5、「波拉西亞銀幣」*3
📍提升能力值恢復記憶：獲得「一般造型召喚」*5
📍角色達成 35 等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5
📍旅團成員通過封印戰：獲得「經驗值靈藥I」*1、「加速 10 分鐘」*2
📍製作稀有武器紀錄書：獲得「一般咒文方塊箱」*5
📍角色達成 40 等級：獲得「稀有深淵石選擇箱」*1、「自動整備卷軸」*5
📍擊敗狩獵場首領以獲得碎片、亞奎殘片：獲得金幣30000個
🟡《波拉西亞戰記》開服任務額外獎勵
📍累計達成14個任務：獲得「經驗值靈藥 I」*1
📍累計達成23個任務：獲得「稀有武器記錄」*10
📍累計達成33個任務：獲得「稀有造型召喚」*1
📍累計達成40個任務：獲得「稀有防具記錄」*10
📍累計達成47個任務：獲得「稀有坐騎召喚」*1
📍累計達成53個任務：獲得「稀有飾品紀錄書」*1
📍累計達成64個任務：獲得「記錄復原道具」*1
Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉指出，《波拉西亞戰記》是 NEXON 投入過去前所未有的資源製作的大作，過去 MMORPG 總會有許多既定的規則和限制，因此 NEXON 想開發一款能讓玩家隨時隨地都能遊玩的 MMORPG，2018年開始，《波拉西亞戰記》各個系統開發在「不受拘束」的主題下起步，目標就是為了讓玩家能自由享受遊戲的樂趣。
白周鉉提及，《波拉西亞戰記》從韓國跨足台港澳，不少玩家針對「跨國對戰」相當有興趣，而他自己也對國家間的對戰、交流系統相當有興趣，雖然因為遊戲才剛準備上市，無法給予相關承諾，但未來絕不排除開發相關題材，讓各國玩家有更多交流機會。