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爆台灣10組網紅赴陸拍片！揭暗黑內幕　波特王：中國砸錢文化統戰

▲波特王發文爆料，接下來預計有10組台灣網紅受邀到中國拍片，主辦單位是海峽兩岸青年協會。（圖／翻攝自「波特王好帥」臉書粉專）
▲波特王發文爆料，接下來預計有10組台灣網紅受邀到中國拍片，主辦單位是海峽兩岸青年協會。（圖／翻攝自「波特王好帥」臉書粉專）

記者賴禹妡／綜合報導

網紅鍾明軒日前曾赴多個中國一線城市旅遊拍片，並在片中吐露心聲「很喜歡中國這個地方」，反遭到大量網友狂酸，引起不小爭議。而近日另一名網紅波特王發文爆料，接下來預計有10組台灣網紅受邀到中國拍片，主辦單位是海峽兩岸青年協會，背後目的是中共國務院撥預算，要砸錢對台灣文化統戰。

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波特王昨（12）日在臉書粉專發文，表示收到可靠消息指出，7月下旬開始會有台灣網紅受到海峽兩岸青年協會邀約，陸續赴中國旅遊拍片，預計有10組人。邀約名義為兩岸青年文化月，主辦單位將免費招待機加酒。

▲（圖／翻攝自波特王好帥臉書）
▲波特王收到可靠消息指出，7月下旬開始會有台灣網紅受到海峽兩岸青年協會邀約，陸續赴中國旅遊拍片，預計有10組人。（圖／翻攝自「波特王好帥」臉書粉專）
波特王透露，接受互惠的中國旅遊影片，許多觀眾可能看不出是海青會邀約，「因為我看過他們去年合作過的示範影片，內容真的完全不談政治，也不用放連結網站。」波特王也點到為止，要將這篇當作預言，「若這局能被我說破最好，若不能就讓各位心裡都有個預期。」

波特王也坦言，並非網紅訪中就一定是免費招待，但確實有這回事正在進行，「也讓各位知道中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰。」貼文一出立即引起大量關注，有人透露「疫情前，我朋友有被招待去過，他是旅遊網紅，過程就跟你文章說的一模一樣。」也有人直言「喜歡就趕快去其實也沒什麼啊，真心喜歡身分證也換一換也是很可以，這都是人家的自由。」


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