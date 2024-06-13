《波拉西亞戰記》今晚8點開服！衝下載榜冠軍　官方祭感謝回饋禮

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《波拉西亞戰記》6月10日開放預先下載首日，立即登上App Store下載榜冠軍！為歡慶預下載佳績並回饋玩家熱烈支持，官方特別祭出感謝獎勵禮包，包含「高級造型召喚禮物(11次)」*1、「高級坐騎召喚禮物(11次)」*1、「武器強化卷軸」*10、「防具強化卷軸」*10，玩家將有機會獲得英雄等級的造型與坐騎；獎勵領取時間及詳情請以官網公告為主。
《波拉西亞戰記》旅團系統：擁有最完整功能及操作的MMO公會機制
《波拉西亞戰記》今（13）日晚上8時正式開服，旅團戰火即將全面引爆。旅團作為《波拉西亞戰記》的核心，串聯遊戲一切精髓玩法，也是守護者開拓波拉西亞世界的基石，更是體驗遊戲價值及樂趣的關鍵。旅團成員可透過系統透明化資訊掌握旅團經營狀況，涵蓋經營、軍事、合作、聚集所等，並共同透過策略管理進行優化。
◾經營：旅團收入與支出、資源採集量與使用量；旅團及旅團成員套用中之效果；旅團成員進行戰爭、旅團商店及交易所之紀錄。
◾軍事：締結旅團友好或敵對；圖騰獸成長及配置管理；據點宣戰、請求協助、防禦參戰；進行旅團限定活動（如模擬據點戰、首領討伐戰、封印戰等），蒐集稀有裝備物資。
◾合作：獲得旅團支援或支援旅團成員的追隨者；旅團成員共同收集箱子點數獲得獎勵；貢獻裝備道具給旅團，並獲得旅團經營資源及個人獎勵。
聚集所：生產/發展/設施等建設標籤；進行經營研究與軍事研究；也可在旅團商店購買黑劍、一般坐騎召喚、一般造型召喚；或於雜貨商店登錄販售物品；使用採集資源、稅率條件等管理。
守護者加入旅團後也能蒐集及派遣追隨者，強化角色成長。追隨者可透過指定任務獲得，並派遣追隨者執行採集資源、旅團研究、建設旅團建築、旅團製作等派遣團任務；追隨者亦有等級及效果之分，並能透過[成長]提升追隨者等級以獲得追加效果，或是藉由[覺醒]執行追隨者覺醒，當追隨者覺醒成功，其最大等級會上升，同時增加派遣團效果。
此外，《波拉西亞戰記》旅團系統還有一大特色是，可直接綁定LINE及Discord群組，讓旅團成員彼此溝通及交流更緊密，亦符合玩家社群使用之需求，作夥開戰更方便。