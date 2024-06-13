小資族創業不是夢 糰豆米研發秈豆米飯糰開放加盟

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丘執行長指出，稉米和秈米的澱粉含量雖然相差不多，差別在於主澱粉結構不同，稉米和糯米（秫米）均屬支鏈澱粉，易吸收不易消化，所以醣類轉化快，易造成血糖振盪，飯後肚子也會有飽脹感，甚至飯後陷入昏昏欲睡情形！秈米恰好相反，不易吸收但能完全消化，醣類轉化慢，食後較不易造成血糖振盪，肚子也不會有飽脹感，受到消費者歡迎。
為了提供消費者更多選擇，吃豆米餐飲集團繼創立連鎖便當店之後，最近又開發出糰豆米飯糰。丘執行長說，傳統飯糰長期以來均採用糯米（秫米），近來雖有業者摻入紫米，標榜紫米有養生概念。事實上紫米也是糯米。糯米不但比稉米更易脹氣，也更容易造成血糖振盪，很多消費者弄不清楚！
新推出的糰豆米使用的食材，除了使用不脹氣、不易升醣的秈豆米外，包覆的饀料口味多元。其中，傳統口味的飯糰，內餡是油條、酸菜、豆棗絲、花生粉、滷蛋、素香鬆，大大一顆，50元銅板價，cp值超高。
尤其，基於嚴格食安要求，油條部分要求業者每天更換新的炸油。酸菜則經數次的澈底清洗，完全沒有浸漬味，並以昂貴不易油變的紅花籽油炒過。花生粉挑北港當季採收新鮮花生果。豆棗絲則拒用化學色素染色。雞蛋嚴選初生和前幾胎的新鮮雞蛋。素香鬆則採購自全台規模最大的生產廠，以烘焙取代油炸，不易油耗，確實為消費者食安把關！
為滿足消費者多元口味需求，糰豆米飯糰除了50元銅板價的傳統口味外，另有65元的雞腿肉香腸、70元的炙燒豬肉和瓜仔肉等不同的風味！此外，消費者還可以搭配非基改無糖豆漿、非基改無糖芝麻豆漿和微甜的秈豆漿，以及微甜的芝麻秈豆漿。早餐100元有找，就能吃得美味又健康。
集團董事長張力山指出，為了幫助小資族輕鬆創業，加盟時集團並未收加盟金，只需要負擔攤車和生財器具、制服等費用，約25萬8千元！唯一要求是需得採用集團供應的配方米和餡料、紅花籽油。張董事長指出，坊間便利商店販售的日式三角飯糰，年總銷銷售金額達40億元，傳統飯糰則有5、6倍以上！可見商機多龐大，訴求好吃又健康的糰豆米搶進飯糰市場，憑藉優勢，攻城掠地成績可以預期！