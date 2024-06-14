睽違14年天母辦繞圈賽！未演先轟動　頂尖車手馮俊凱、黃亭茵參賽

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睽違14年天母再度舉行繞圈賽，這也是台北市除了每年的環台賽外，近十年首次在人口密度高的城市街道中舉辦比賽，主辦單位籌備超過半年，共吸引超過300位菁英選手共襄盛舉，台灣一哥馮俊凱、一姊黃亭茵也會在菁英組出賽，賽事精彩可期。
挑戰組近千人參與 車手最小12歲
挑戰組超過900人參與，台北站路線全場71公里、總爬升1569公尺，從天母運動公園出發，車友沿途經過小油坑、金山、風櫃嘴等北部知名景點，共吸引來自馬來西亞、日本、西班牙、法國、美國、南非等12國參與，其中最大車手68歲、最小12歲。
另外，深耕天母多年的「住商不動產 心樂活團隊」將出動志工人力服務車友外，現場的特色補給更是由在地傳承二代的「包四方包子饅頭專賣店」提供夏季限定的竹筍鮮肉包，店家還加碼贊助「挑戰組最速 年齡越大獎越大」的獎項，在地齊聚力量歡迎全台車友騎進天母。
為了讓賽事順利舉行，主辦單位部署百位警義交志工現場維持秩序，特別感謝台北市政府體育局、交通局、台北市士林分局、天母派出所等單位跨局處多次協調，只為呈現最安全的競賽組賽程。
歡迎民眾一同為選手加油，也提醒民眾活動當天將於「天母運動公園」周邊進行交通管制，賽事所經賽道屆時將進行逐區階段性路段管制，希望民眾能密切配合，並為選手加油打氣。