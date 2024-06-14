塞爾提克G3關鍵調整奏效！Jayson Tatum防守中鋒　摧毀獨行俠擋拆

睽違14年天母辦繞圈賽！未演先轟動　頂尖車手馮俊凱、黃亭茵參賽

▲效力於日本宇都宮車隊車手馮俊凱也將參加96聯賽天母站賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）
▲效力於日本宇都宮車隊車手馮俊凱也將參加96聯賽天母站賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

96聯賽第3站台北天母城市繞圈站將於本週日(16號)點燃戰火，未演先轟動，更將吸引沖繩縣自転車競技連盟協會會長來台挑選種子選手，會長津留﨑由文表示：「我們協會理念是自行車普及、指導及研究，近年有感台灣在自行車活動越發熱絡，期盼台日在自由車競技上也能有更多交流。」這也是睽違14年天母再度舉行繞圈賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣自行車協會理事長楊倩玉：城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1km短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖繩協會來台挑選種子選手更證明我們做了對的事！未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會。

睽違14年天母再度舉行繞圈賽，這也是台北市除了每年的環台賽外，近十年首次在人口密度高的城市街道中舉辦比賽，主辦單位籌備超過半年，共吸引超過300位菁英選手共襄盛舉，台灣一哥馮俊凱、一姊黃亭茵也會在菁英組出賽，賽事精彩可期。

▲黃亭茵將參加96聯賽天母站賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）
▲黃亭茵將參加96聯賽天母站賽事。（圖／資料照，自由車協會提供）
挑戰組近千人參與　車手最小12歲

挑戰組超過900人參與，台北站路線全場71公里、總爬升1569公尺，從天母運動公園出發，車友沿途經過小油坑、金山、風櫃嘴等北部知名景點，共吸引來自馬來西亞、日本、西班牙、法國、美國、南非等12國參與，其中最大車手68歲、最小12歲。

另外，深耕天母多年的「住商不動產 心樂活團隊」將出動志工人力服務車友外，現場的特色補給更是由在地傳承二代的「包四方包子饅頭專賣店」提供夏季限定的竹筍鮮肉包，店家還加碼贊助「挑戰組最速 年齡越大獎越大」的獎項，在地齊聚力量歡迎全台車友騎進天母。

為了讓賽事順利舉行，主辦單位部署百位警義交志工現場維持秩序，特別感謝台北市政府體育局、交通局、台北市士林分局、天母派出所等單位跨局處多次協調，只為呈現最安全的競賽組賽程。

歡迎民眾一同為選手加油，也提醒民眾活動當天將於「天母運動公園」周邊進行交通管制，賽事所經賽道屆時將進行逐區階段性路段管制，希望民眾能密切配合，並為選手加油打氣。

自由車／慢騎漫遊！雲嘉南自行車之旅正夯　召募單車愛好者當導覽

全中運自由車／大甲高中封王、稱后成大贏家　黃暐程奪生涯首金

自由車／台灣隊長盧紹軒骨裂傷後復出首戰　跨界挑戰艱難登山車賽

96自由車聯賽／超級菜鳥橫空出世！擊敗一票國手　葉軒佑驚喜奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代