《波拉西亞戰記》戰況激烈！玩家反應一次看　實況主撞大神秒轉服

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如果是重視效率的玩家，記得進入環境設定中的「劇情便利性」選項進行調整，並開啟「自動跳過對話」，同時將對話速度調到非常快速，接下來只要偶爾按照任務教學點選，就可以跟著主線一路升級至30等。
到了30等之後主線任務暫告一段落，此時要改接「派系任務」以及「一般任務」，同時怪物的強度也有感提升，一般玩家清怪速度會明顯變慢，這時則建議「派系任務」從卡希米爾聯盟的任務開始解，不知為何遊戲內玩家都從此開始選擇，過程上有其他玩家一起攻擊任務怪，而角色只要碰到怪物就算任務進度，解任務速度也會變快。
支援模式可離線掛機！每天晚上安心睡
玩家經過整天奮戰後已經相當疲累，但又深怕進度落後或遭敵人攻擊，一直不敢好好休息，此時《波拉西亞戰記》特有的支援模式就能派上用場了，不但能設定自動回城整備，系統幫忙購買藥水，還能販賣東西不怕身上道具爆滿，還可以自動將所需道具存放至倉庫內。
除此之外，支援模式還支援離線掛機，開啟後可以將遊戲關掉，讓電腦、手機好好休息，每天都會有10小時額度，但由於開服免費獲得「7天進階支援券」，因此可以用整天都不是問題，未來若還需要這項功能，也可繼續購買進階支援。
至於場域轉換設定，則是最具亮點的功能，可以指定狩獵地區，不過仍建議玩家手動走到掛機點之後，在儲存為狩獵地點，可以選擇怪更密集的地點進行升級。
在支援模式功能開啟的期間，若不幸遭敵人攻擊致死，也可以開啟「被PK死亡後，結束支援模式」功能，避免被冤家偷襲不斷守屍導致經驗值損失慘重。
因此這項功能也廣受玩家好評，紛紛大讚「平日可以好好睡覺了」、「就算不用花錢，每天都有10小時能用，還能離線掛機，對上班族算蠻友善的」、「以前玩MMO晚上都徹夜難眠，一直怕進度落後，現在不用怕了」。
小課族有感！「英雄」造型保底入手
對於多數MMORPG玩家來說，最看重的就是自己角色是否能快速提升強度，因此在遊戲初期都會進行「禮包」一條龍，將能買下的禮包盡數搜刮囊中。但每個人的口袋深度有差異，許多小課族光是在抽數上，就會明顯落後重度玩家。
不過《波拉西亞戰記》商店中，能找到一款「塔拉普禮包」，以階段性購買方式，除了鑽石、造型抽獎券之外，還會獲得「英雄的紀錄書」道具，只要累積16個，就能在兌換所直接換到「英雄」(紅變)造型，將角色強度提升。
大神降臨卡德納02！實況主嚇到秒轉服
《波拉西亞戰記》昨晚火熱開戰後，首日戰況就相當激烈，其中卡德納01、戴摩爾克01等前段伺服器，有許多實況主玩家存在，他們的戰力以及號召力相當驚人，在旅團的封印戰、模擬據點戰玩法中相當具有優勢，因此也有部分玩家會轉而朝向後段伺服器進行遊戲。
更驚人的是，昨晚開服後就進行遊戲的實況主羅傑，原本選擇的伺服器為卡德納02，並準備與另一位實況主NL合作組建旅團，沒想到遊戲進行到一段時間後，兩人突然聽聞神級玩家「百鬼丸」就在卡德納02發展，嚇得當晚兩人經過一陣討論後，最終果斷轉服到修連04 重新開始遊戲。