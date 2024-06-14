正妹PO童年照撞臉孫協志！「激似度99%」本尊都轉發 結局神展開
台灣本土天團「5566」不僅曾風靡全亞洲，如今更是在主持界繼續耕耘，成為跨世代的偶像存在。然而，近日就有一名女網友曬出兒時照片，竟意外撞臉孫協志，且相像程度讓孫協志本人都驚呆轉發，更邀請她來觀賞7月個人演唱會，特殊緣分讓原PO興奮地在社群平台分享，神展開的結局也引起一陣網路熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友日前在社群平台Threads上分享童年照，表示媽媽一直說她小時候長得很像孫協志，本來自己也不相信，沒想到照片拿出來還真的激似孫協志，讓她當場傻眼，更加碼曬出對比照。
貼文曝光後，不少人被原PO激似孫協志的五官及黝黑的皮膚驚呆，更吸引5.4萬人前來朝聖按讚。眾人紛紛直呼「西街少年vs溪邊少女」、「可能比孫協志小時候還像孫協志」、「對不起我真的有嚇到」。
這則迅速爆紅的貼文，甚至吸引孫協志本人注意，他也在臉書轉發，並同時曬出自己童年照片，寫下「聽說最近這個po文很紅？！一同奉上我小時候的照片，大家覺得呢？」就連女友夏宇童都留言「這是什麼協志宇宙？」
事件到最後還出現神展開，原PO不久後再度於Thread更新貼文，表示她收到孫協志經紀人的私訊，對方直接邀請她與媽媽來孫協志7月舉行的個人演唱會，且主題還恰好對上懷舊風「我們都是聽你的歌長大的」，讓原PO興奮喊：「我直接被邀請演唱會啦！感動到不行，大家也可以去看看，原來長得像藝人有這種待遇。」