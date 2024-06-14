波特王爆網紅赴陸拍片！YTR魚乾中槍被出征 崩潰：只想吃麻辣鍋
百萬YouTuber（YTR）波特王日前爆料，指7月下旬起預計有10組網紅將到中國拍片，背後金主是「海峽兩岸青年協會」，質疑是文化統戰。繼藝人夫妻王仁甫與季芹上傳成都旅遊YouTube影片被質疑後，以拍攝美食開箱及旅遊影片聞名的百萬YTR魚乾也中槍，4月到成都吃麻辣鍋的影片被挖出，慘遭網友出征。對此，魚乾稍早在TThreads上崩潰回應，「我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已」。
記者徐銘穗/綜合報導
波特王12日PO文爆料，指出7月下旬起，台灣將陸續有10組網紅，被以「兩岸青年文化月」的名義邀約至中國拍片，其中機票、飯店都由主辦單位免費招待，強調讓各位知道「中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」。女星何妤玟也表示，自己的確有收到類似的邀約，引起網友們高度關注。
繼王仁甫與季芹近日分享一家人到成都旅遊影片，遭網友留言問「這趟四川之旅有酬勞嗎？還是有其他交換利益？」本尊親回「沒有喔，全程自費旅遊」。如今，魚乾也被網友翻出今年4月也到成都拍片，粉絲反應兩極化，有人認為出征沒道理，但也有不少粉絲怒退追蹤。
對此，魚乾在Threads上崩潰回應，喊冤說：「沒有就沒有！」表示自己當初還多花5000元改機票，且影片內容是業配翻牆軟體，問道「中國真的會願意？有在合理？」。她表示拍該支影片是想記錄人生並分享給有興趣的觀眾，卻莫名冠上莫須有的罪名，還被罵不知羞恥、會有報應，無奈嘆說：「我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已。」