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胃酸逆流吃藥無效咳不停！2精密檢測揪出病因　竟是食道不會收縮

▲有民眾兩年前開始咳嗽、打嗝，初步檢測是胃食道逆流，服藥後仍未改善，經過精密檢測才知是「硬皮症引起食道無收縮症」。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲有民眾兩年前開始咳嗽、打嗝，初步檢測是胃食道逆流，服藥後仍未改善，經過精密檢測才知是「硬皮症引起食道無收縮症」。（示意圖／取自 Pixabay ）

家庭消費中心／綜合報導

30歲的鄭小姐確診自體免疫疾病已7年，2年前出現咳嗽、打嗝、喉嚨異物感等症狀，初步檢查發現有輕度胃食道逆流，但服藥後未改善，改到大醫院治療，透過24小時食道胃酸值阻抗測定與高解析度食道壓力檢查後，發現病因是「硬皮症引起食道無收縮症」，經衛教正確飲食方式，並於餐後進行輕度運動，症狀已大幅改善。

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胃食道逆流患者多　每3人就1位
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋說，根據2020年台大醫院健康管理中心統計，國內平均每3人中有1人罹患胃食道逆流，其症狀多樣，包括清晨與半夜出現胸口灼熱、心悸、喉嚨異物感、口臭、慢性咳嗽及咽喉發炎等。

楊畯棋指出，一般而言， 病人會想透過胃鏡檢查來確認是否胃食道逆流，但胃鏡檢查只能在3成左右的病人中發現明顯黏膜受損，因此即使胃鏡結果顯示正常，未必代表沒有胃食道逆流。

停藥後反覆發作　應接受進一步檢查

針對難治型胃食道逆流，楊畯棋說，包括使用質子幫浦抑制劑逾2個月無效、症狀持續，或停藥後反覆發作等，患者接受進一步的檢查尤為重要，以確定藥物劑量是否足夠，有無否合併其他食道功能性疾病及食道蠕動異常疾病。 

對於24小時食道胃酸值阻抗測定檢查，楊畯棋指出，醫師須將細小的導管置入食道，以評估食道逆流的方向、酸鹼度、成分及持續時間等，不會影響病人的日常生活和飲食，只需攜帶1台小型電子接受器並記錄不適症狀的時間點即可。

胃食道逆流成因複雜　難靠單一藥物控制
針對高解析度食道壓力檢查，楊畯棋則說，醫師一樣將細小導管經鼻腔置入食道，配合喝水、吞嚥，便能製出高解析度的食道蠕動壓力圖形，可進一步診斷病人是否患有食道蠕動異常疾病，而非單純的胃食道逆流。

楊畯棋表示，胃食道逆流成因相當複雜，單一藥物往往無法達到理想的控制效果，尤其難治型病人，需要配合飲食衛教及生活型態調整以減少發作機會。
 

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