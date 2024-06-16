胃酸逆流吃藥無效咳不停！2精密檢測揪出病因　竟是食道不會收縮

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奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋說，根據2020年台大醫院健康管理中心統計，國內平均每3人中有1人罹患胃食道逆流，其症狀多樣，包括清晨與半夜出現胸口灼熱、心悸、喉嚨異物感、口臭、慢性咳嗽及咽喉發炎等。
楊畯棋指出，一般而言， 病人會想透過胃鏡檢查來確認是否胃食道逆流，但胃鏡檢查只能在3成左右的病人中發現明顯黏膜受損，因此即使胃鏡結果顯示正常，未必代表沒有胃食道逆流。
停藥後反覆發作 應接受進一步檢查
針對難治型胃食道逆流，楊畯棋說，包括使用質子幫浦抑制劑逾2個月無效、症狀持續，或停藥後反覆發作等，患者接受進一步的檢查尤為重要，以確定藥物劑量是否足夠，有無否合併其他食道功能性疾病及食道蠕動異常疾病。
對於24小時食道胃酸值阻抗測定檢查，楊畯棋指出，醫師須將細小的導管置入食道，以評估食道逆流的方向、酸鹼度、成分及持續時間等，不會影響病人的日常生活和飲食，只需攜帶1台小型電子接受器並記錄不適症狀的時間點即可。
胃食道逆流成因複雜 難靠單一藥物控制
針對高解析度食道壓力檢查，楊畯棋則說，醫師一樣將細小導管經鼻腔置入食道，配合喝水、吞嚥，便能製出高解析度的食道蠕動壓力圖形，可進一步診斷病人是否患有食道蠕動異常疾病，而非單純的胃食道逆流。
楊畯棋表示，胃食道逆流成因相當複雜，單一藥物往往無法達到理想的控制效果，尤其難治型病人，需要配合飲食衛教及生活型態調整以減少發作機會。