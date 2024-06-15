何以奇曬陸拍片邀約！虧「鍾明軒給靈感」 鍾明軒發聲7字吐真相
中國準備透過收買台灣網紅來進行文化統戰了嗎？百萬網紅「波特王」日前爆料，指出中國計畫邀請10組台灣網紅赴陸「互惠」拍旅遊片，還限6月21日前回覆。女星何以奇曬出類似邀約，坦言「自己膝蓋有問題，怕跪下去受傷的是我自己」秒拒絕，還虧中國會有此招，「靈感是鍾明軒給的」，而鍾明軒也現身留言，7字回應。
記者徐銘穗/綜合報導
波特王中國將收買網紅統戰消息一出，藝人夫妻檔王仁甫、季芹，以及YTR魚乾、小象都被翻出赴成都拍攝的影片，質疑他們就是被收買的網紅，不過他們都已經嚴正否認，強調旅遊費用都是自己出的，魚乾無奈說：「我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已」。
不過，何以奇卻在臉書上曬出類似邀約截圖，表單上以簡體中文寫著需求對象是「對大陸的台灣KOC（Key Opinion Consumer ），本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」，內容則是「大陸風土人情、熱點話題、兩岸文化差異、政治歷史旅行介紹」。
何以奇認為，中國會有此想法「應該是鍾明軒給他們的靈感吧」，因為鍾明軒近期分享上海旅遊Vlog影片，坦言實地走訪後對中國頗有好感，當時鍾明軒被罵翻，何以奇替他說話，認為鍾明軒為自己的旅程做感受上的分享沒有不對，也是因此才收到此邀請。
但何以奇對方寄來的資料後，還是拒絕了，「因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」也表示「我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇。」
對此，鍾明軒現身留言，「發芬！我都沒收到邀請...」被何以奇笑回：「你的影片模式我覺得你沒有，內容不符合陸製需求，沒腳本痕跡，不過關。」