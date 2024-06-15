雞蛋多到可以餵豬！早餐店「不降價原因」曝光　眾傻眼：死亡邏輯

何以奇曬陸拍片邀約！虧「鍾明軒給靈感」　鍾明軒發聲7字吐真相

▲何以奇曬出赴陸拍片邀約，笑虧中國此作法的靈感是鍾明軒給的，鍾明軒親回7字吐真相。（圖／翻攝何以奇、鍾明軒臉書）
▲何以奇曬出赴陸拍片邀約，笑虧中國此作法的靈感是鍾明軒給的，鍾明軒親回7字吐真相。（圖／翻攝何以奇、鍾明軒臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

中國準備透過收買台灣網紅來進行文化統戰了嗎？百萬網紅「波特王」日前爆料，指出中國計畫邀請10組台灣網紅赴陸「互惠」拍旅遊片，還限6月21日前回覆。女星何以奇曬出類似邀約，坦言「自己膝蓋有問題，怕跪下去受傷的是我自己」秒拒絕，還虧中國會有此招，「靈感是鍾明軒給的」，而鍾明軒也現身留言，7字回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
波特王中國將收買網紅統戰消息一出，藝人夫妻檔王仁甫、季芹，以及YTR魚乾、小象都被翻出赴成都拍攝的影片，質疑他們就是被收買的網紅，不過他們都已經嚴正否認，強調旅遊費用都是自己出的，魚乾無奈說：「我實際上就是想吃個道地的麻辣鍋而已」。

不過，何以奇卻在臉書上曬出類似邀約截圖，表單上以簡體中文寫著需求對象是「對大陸的台灣KOC（Key Opinion Consumer ），本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」，內容則是「大陸風土人情、熱點話題、兩岸文化差異、政治歷史旅行介紹」。

▲合作邀約寫著需求對象是「對大陸的台灣KOC（Key Opinion Consumer ），本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」。（圖／翻攝何以奇臉書）
▲合作邀約寫著需求對象是「對大陸的台灣KOC（Key Opinion Consumer ），本人在大陸的更好，平時有評論時政類的更佳」。（圖／翻攝何以奇臉書）
何以奇認為，中國會有此想法「應該是鍾明軒給他們的靈感吧」，因為鍾明軒近期分享上海旅遊Vlog影片，坦言實地走訪後對中國頗有好感，當時鍾明軒被罵翻，何以奇替他說話，認為鍾明軒為自己的旅程做感受上的分享沒有不對，也是因此才收到此邀請。

但何以奇對方寄來的資料後，還是拒絕了，「因為我知道，答應下去，我就變成工具人（溫和說法）了。」也表示「我不做，只是我膝蓋有問題，負重深蹲都會喀拉喀拉響，我怕跪下去受傷的是我自己。膝蓋沒問題的，願意跪就跪吧，我們旁邊的人沒資格批評人家的人生選擇。」

對此，鍾明軒現身留言，「發芬！我都沒收到邀請...」被何以奇笑回：「你的影片模式我覺得你沒有，內容不符合陸製需求，沒腳本痕跡，不過關。」

▲鍾明軒留言曝自己沒收到邀請，被何以奇虧影片內容不符合陸製需求，沒腳本痕跡，不過關。（圖／翻攝何以奇臉書）
▲鍾明軒留言曝自己沒收到邀請，被何以奇虧影片內容不符合陸製需求，沒腳本痕跡，不過關。（圖／翻攝何以奇臉書）

爆台灣10組網紅赴陸拍片！揭暗黑內幕　波特王：中國砸錢文化統戰

波特王爆網紅赴陸拍片！YTR魚乾中槍被出征　崩潰：只想吃麻辣鍋

波特王爆料無辜中槍！YTR小象成都拍片遭出征　公開機票打臉酸民

謝和弦公布「大陸千萬酬勞邀約」信件全文　波特王曝最終目標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載