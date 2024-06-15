凱特王妃診斷罹癌後首曝光！一家大小搭乘馬車 現身英王慶生遊行
英國凱特王妃（Kate Middleton）自今年3月宣布罹癌以來，暫時停止了所有王室公務，專心接受化療與休養，本週五（14）凱特對外公開說明自己的健康狀況，今（16）更公開露面，如期參加了英國國王查爾斯三世的慶生遊行「皇家閱兵儀式」，這也是她宣布罹癌接受手術後首次出席公眾活動。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含《BBC》、《獨立報》與《鏡報》等英媒都報導指出，42歲的威爾斯王妃（Catherine, Princess of Wales）在診斷罹患癌症持續接受化療，今天能夠在公共場合露面，顯示她的健康狀況已獲得改善。
凱特王妃今身穿白色洋裝，與丈夫威廉王子、3名子女一起乘坐馬車，參加英王查爾斯三世（King Charles III）的官方生日慶祝活動，這是她也自去年12月以來的首次公開露面。
凱特洋裝領口繡有黑色蝴蝶結，並將頭髮挽成髮髻，配戴相配的帽子，英王查爾斯與卡蜜拉王后也乘坐馬車抵達白金漢宮，一家人預計將和其他王室成員站在白金漢宮陽台上觀看閱兵表演。
凱特週五透過社群媒體發布了一張自己站在大樹下的照片，並在留言中表示，對在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到相當開心，並稱這有助自己和丈夫威廉王子度過艱難時刻；她也提到自己的治療會繼續進行，但在感覺身體狀況理想時，就會利用時間處理少數工作，並試圖做些能讓她感受正能量的事情。