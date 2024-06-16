體壇最美賽事！台灣人魚表演賽首次引進國際規定　考驗裁判審美觀

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最後的團體人魚部分，由海塑魚隊伍透過提倡海洋環保議題奪下團體組第一名。裁判張逸先表示：「選手們的游動都很好，所以除了基本動作以外相當考驗選手創意，整體的造型、編曲等是不是能搭配得惟妙惟肖才能獲得好分數。令人印象深刻的是，許多選手即便在水中看不見的情況下，仍然能夠對嘴唱歌，嘗試與外面的觀眾做互動呼應，是這次比賽非常令人驚艷的地方。」
台灣人魚表演賽移師基隆
人魚是近年來廣受年輕族群歡迎的一種自由潛水形式，主辦單位希望透過舉辦人魚表演賽提供一個舞台，讓選手們能夠自在悠遊，展現他們心目中的人魚模樣。去年，台中首次舉辦了台灣人魚表演賽，受到了各界熱烈的迴響。
今年移師基隆，海科館已經連續舉辦「人魚減塑藝術劇場」多年，寓教於樂地傳達海洋廢棄物對海洋和生物的影響，是台灣人魚相當熟悉的場地。同時，選擇在國內少有的魚池舉行，更能夠讓觀眾直接看到池內人魚動作的每個細節。
在人魚表演賽中，選手們會穿上精心準備的魚蹼與魚尾，由主持人介紹每位人魚出場。比賽過程中，每位美麗的人魚選手都使出渾身解數，舞出自己對人魚的詮釋。特別值得一提的是，本次賽事共有8位小人魚報名參加，年齡最小僅6歲。他們在池水中自在地舞動身姿，柔軟而曼妙的表演讓全場觀眾驚艷。這些小小人魚的優雅表演，不僅展示了他們的天賦和努力，也讓觀眾們看到了自由潛水和人魚表演的無限可能。
今天在高雄也正在舉辦國家海洋日活動。今年世界海洋日的主題是「喚醒新深度」（Awaken New Depths），這與自由潛水不謀而合。自由潛水能啟發大家對於海洋的新視角，喚醒身體中被遺忘的水性，達到從未到達的深度。我們期待各界人士，不分性別和年齡，共同參與這項健康運動，從不同的深度看海洋，喚醒我們對海洋的理解、同情、合作和承諾。
本次賽事的主辦人兼本會常務監事張孟倫表示：「選手在比賽中很努力地取得好成績，比賽總是有輸有贏，希望大家賽後可以放下輸贏，共同努力讓台灣有更好的環境與舞台」。