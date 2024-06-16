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體壇最美賽事！台灣人魚表演賽首次引進國際規定　考驗裁判審美觀

▲第二屆台灣人魚表演賽（2024 MFI Taiwan Mermaid Competition），我國首次引進國際自由潛水聯盟（Mermaid Federation International, MFI）賽制規定。(圖/台灣自由潛水協會提供)
▲第二屆台灣人魚表演賽（2024 MFI Taiwan Mermaid Competition），我國首次引進國際自由潛水聯盟（Mermaid Federation International, MFI）賽制規定。(圖/台灣自由潛水協會提供)

記者廖聿偉/綜合報導

第二屆台灣人魚表演賽（2024 MFI Taiwan Mermaid Competition）落幕，這是我國首次引進國際自由潛水聯盟（Mermaid Federation International, MFI）賽制規定所進行的第一場審美性質的競賽，與傳統的競技型自由潛水賽制不同，人魚競賽與滑冰、水下芭蕾等審美賽事類似，有規定的特殊的動作要求要達成，並且就動作技巧、美學由評審進行評分。

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國際組由來自香港的Karen吳嘉恩以「第六感奇緣之人魚傳說」為敘事主題奪下第一；競爭最激烈的女子組由董欣儀以蛇妖魅惑眾生，高分奪下摘下最美后冠；由張家翰以墮落天使的造型獲得男子組第一寶座；由褚又寧則扮成魔法公主奪下兒童組第一名，而又寧的妹妹又綺也不遑多讓，六歲的她作為全場年紀最小的選手，卻僅以0.4分之差獲得第二，相當於兒童組前兩名皆由褚家姊妹包辦。

最後的團體人魚部分，由海塑魚隊伍透過提倡海洋環保議題奪下團體組第一名。裁判張逸先表示：「選手們的游動都很好，所以除了基本動作以外相當考驗選手創意，整體的造型、編曲等是不是能搭配得惟妙惟肖才能獲得好分數。令人印象深刻的是，許多選手即便在水中看不見的情況下，仍然能夠對嘴唱歌，嘗試與外面的觀眾做互動呼應，是這次比賽非常令人驚艷的地方。」

▲第二屆台灣人魚表演賽（2024 MFI Taiwan Mermaid Competition）移師基隆。(圖/台灣自由潛水協會提供)
▲第二屆台灣人魚表演賽（2024 MFI Taiwan Mermaid Competition）移師基隆。(圖/台灣自由潛水協會提供)
台灣人魚表演賽移師基隆

人魚是近年來廣受年輕族群歡迎的一種自由潛水形式，主辦單位希望透過舉辦人魚表演賽提供一個舞台，讓選手們能夠自在悠遊，展現他們心目中的人魚模樣。去年，台中首次舉辦了台灣人魚表演賽，受到了各界熱烈的迴響。

今年移師基隆，海科館已經連續舉辦「人魚減塑藝術劇場」多年，寓教於樂地傳達海洋廢棄物對海洋和生物的影響，是台灣人魚相當熟悉的場地。同時，選擇在國內少有的魚池舉行，更能夠讓觀眾直接看到池內人魚動作的每個細節。

在人魚表演賽中，選手們會穿上精心準備的魚蹼與魚尾，由主持人介紹每位人魚出場。比賽過程中，每位美麗的人魚選手都使出渾身解數，舞出自己對人魚的詮釋。特別值得一提的是，本次賽事共有8位小人魚報名參加，年齡最小僅6歲。他們在池水中自在地舞動身姿，柔軟而曼妙的表演讓全場觀眾驚艷。這些小小人魚的優雅表演，不僅展示了他們的天賦和努力，也讓觀眾們看到了自由潛水和人魚表演的無限可能。

今天在高雄也正在舉辦國家海洋日活動。今年世界海洋日的主題是「喚醒新深度」（Awaken New Depths），這與自由潛水不謀而合。自由潛水能啟發大家對於海洋的新視角，喚醒身體中被遺忘的水性，達到從未到達的深度。我們期待各界人士，不分性別和年齡，共同參與這項健康運動，從不同的深度看海洋，喚醒我們對海洋的理解、同情、合作和承諾。

本次賽事的主辦人兼本會常務監事張孟倫表示：「選手在比賽中很努力地取得好成績，比賽總是有輸有贏，希望大家賽後可以放下輸贏，共同努力讓台灣有更好的環境與舞台」。

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