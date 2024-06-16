快訊／統一獅吞5連敗！教練團大異動　投手教練鄭博壬重返一軍

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近期統一7-ELEVEN獅爭冠之際，苦吞五連敗低潮，教練團整體評估各項缺失進行檢討，有關一軍教練團職務部分人員將予以變動，原一軍牛棚教練賴泊凱將調整為二軍投手教練，而一軍投手教練由鄭博壬接任，原一軍投手教練羅錦龍轉任一軍牛棚教練。
統一獅隊昨日對戰中信兄弟，吸引史上最多32988人到場觀戰，不過獅隊卻上演「核爆」，牛棚完全崩盤，最終以2:6落敗，不管是換投時機、換投手的位置等，都被球迷猛烈批評，這也讓教練團不得不做出決定。
統一獅隊投手群今年雖然有勝騎士回歸帶動好成績，但全隊投手防禦率3.22並不算太差，失分192分也是排名第三，但這幾場，投手群問題很大，讓總教練林岳平也不得不出手。
鄭博壬經驗豐富 有機會挽救獅群？
41歲的鄭博壬，球員時期為2006年到2009年，主要是中繼後援為主，不過他也在退休後擔任統一獅投手助理教練，並且也擔任過亞職大賽情蒐等職務，2011年因原一軍投手教練紀藤真琴自請下二軍，而暫時互換職務直到10月。
此外，他也曾幫助投手教練費古洛，擔任助理投手教練，是獅隊長期培養的投手教練人選，此外，2016年到2019年，獅隊也是由他擔任投手教練，對投手群狀況比較了解。
統一獅領隊蘇泰安受訪時指出，最近球隊面臨一些低迷狀況，昨晚教練團開會緊急做出異動，希望接下來能夠順利拿下勝利，對於投手的職務異動，蘇泰安也表示，因為最近這幾場比賽在某些環節做得不是那麼好，希望藉由投手教練的異動，讓整個氛圍及戰術上能夠做得更好。獅隊昨日本土好手古林睿煬6局失1分，本來有機會贏球，卻因牛棚失利，換投也被球迷批評。
鄭博壬小檔案：
綽號別稱：博仔、鄭博、天天壬
出生日期：1982年10月17日（41歲）
身高體重：182公分 75公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
擅長球路：滑球、上飄球、伸卡球
出生地點：中華民國台北市
最高學歷：台北體育學院
職棒選秀：2005年中華職棒季後新人選秀會統一獅隊第三指名
簽約金額：150萬元新台幣
教練資格：中華棒協A級棒球教練（102年A級棒球教練講習合格）
經歷：
台北市福林國小少棒隊
台北市華興中學青少棒隊
台北市大理國中青少棒隊
台北縣穀保家商青棒隊
台北市台北體院棒球隊
中華職棒La New熊隊練習生
中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2006年～2009年11月25日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊兼任投手教練（2009年08月～2009年11月25日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊助理投手教練（2009年11月26日～2010年04月）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練（2010年04月～2011年09月15日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手教練（2011年09月16日～2011年10月）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練（2011年10月～2013年09月20日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手教練（2013年09月21日～2014年10月29日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊牛棚教練（2014年10月29日～2016年07月18日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手教練（2016年07月18日～2019年11月24日）
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊二軍投手教練（2019年11月25日～）
以上資料來源參考：台灣棒球維基館