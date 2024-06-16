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統一獅教練團異動！鄭博壬四度回鍋　能否解救火牛棚還是大風吹？

▲統一連吞5連敗上半季奪冠堪憂，一軍教練團職務異動，總教練林岳平解釋非單純教練表現不佳。（圖／統一獅提供）
▲統一連吞5連敗上半季奪冠堪憂，一軍教練團職務異動，總教練林岳平解釋非單純教練表現不佳。（圖／統一獅提供）

文/強打中年

在爭奪上半季冠軍的關鍵時刻，統一7-ELEVEN獅隊卻苦吞5連敗。為了扭轉頹勢，教練團決定立即進行職務異動。原一軍牛棚教練賴泊凱調整為二軍投手教練，由二軍投手教練鄭博壬接任一軍投手教練。這是鄭博壬第四次擔任一軍投手教練，此次異動能否解決問題，唯有等待上半季冠軍的結果來驗證。

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爭冠時刻5連敗　統一教練團大異動

近期統一獅的牛棚投手表現令人失望。昨日對戰中信兄弟，古林睿煬先發6局狂飆11K，僅失1分，但接下來劉予承和江承峰的後援表現讓人擔憂，最終獅隊以2：6遭逆轉吞敗。這一系列的牛棚失利，使球隊陷入連敗深淵。

在連敗期間，不僅教練團壓力山大，球迷們對投手調度也充滿質疑聲音。為了改變這一局面，球團決定進行職務調動。總教練林岳平強調，此次調動並非單純因教練表現不佳，而是希望能夠讓球隊走出連敗困境。

羅錦龍回歸牛棚　鄭博壬四度接一軍投教

羅錦龍過去在牛棚教練崗位上有過成功經驗，此次被重新調回牛棚，希望他的經驗能夠幫助穩定牛棚。而鄭博壬多次擔任一軍投手教練的經驗，讓人相信他能為球隊帶來新的轉機，重新找回勝利的感覺。

41歲的鄭博壬，球員時期主要是中繼後援，退役後曾擔任統一獅投手助理教練和情蒐工作。他一直是獅隊長期培養的投手教練人選，自2009年以來多次兼任投手教練，對統一投手群瞭若指掌。

鄭博壬回歸能改變？　上半季冠軍是解答

強打中年認為，球隊在連敗期間，牛棚投手的表現成為致命傷。雖然整體投手群的防禦率不差，但牛棚在近期爭冠的關鍵時刻崩盤，導致球隊錯失多次勝利機會，確實打擊了團隊士氣。

然而，隨著上半季賽程即將結束，此時進行教練團異動意義大嗎？強打中年對此是抱持著懷疑態度，鄭博壬的回歸是否只是玩「大風吹」遊戲，能否帶來實質改變，讓球隊重拾勝利步伐，將是接下來賽季的一大看點，上半季冠軍將會證明是不是最佳解答。

▲統一連吞5連敗上半季奪冠堪憂，教練團異動，投手教練鄭博壬重返一軍。（圖／統一獅提供）
▲統一獅二軍投手教練鄭博壬重返一軍。（圖／統一獅提供）

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