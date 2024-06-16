名家論壇》楊威利／胡塞組織擊沉航艦之後呢？

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※擊沉航艦的困難。
六月初網路傳言，胡塞組織以飛彈擊沉艾森豪號航艦，消息一出中國群眾莫名興奮，但後續查明此為虛構。
※現在媒體先講先贏、各言爾志、很少道歉
根據許多網路平台主與事實查核中心的說明，大眾現在可以知道，美國航艦受損的照片是1967年，福來斯特號（CV 59）幽靈戰機火箭誤擊天鷹攻擊機導致的火災，其次是影片取材自電玩「武裝行動」（ARMA3）畫面，還有部分里查好人號突擊艦失火的照片。其他還有許多破綻，許多軍迷也一一點出。
中國由於資訊封閉的關係，若航艦被擊沉算是正面表列的話，一旦官媒或是網路大咖說這事是的話，那麼負面表列的沒有被擊沉的論述，大概就不會出現在中國網路上。想像一個畫面，一位玩武裝行動3的中國玩家，他發現這新聞不對後，他敢上網張貼嗎？可能要有很大的勇氣，體制使然。
但若在資訊開放、民主自由的社會，整個社會機制會有許多糾正錯誤的機會，許多認真的軍迷還可以從航艦升降梯與艦島的距離，判定出這艘受損的航艦不是尼米茲級航艦。
歷史上航艦被擊沉而封鎖消息的國家發生在二次大戰的日本，1942年中途島戰役，日本帝國海軍4艘被擊沉的航艦官士兵，先行調往外島服役不准回國以防消息走漏。現階段2024年了，這種作法不可能行得通。
有興趣的讀者事隔2週後再去看電子媒體報導，你會驚訝地發現，怎麼當時的部分新聞與評論節目，幾乎把艾森豪號航艦「給」擊沉了，然後再據此評論，或是專門找對美軍不利的影片來評斷。最離奇的是，2週後這項被擊沉的報導被證明是虛假的，但當時候報導的電子媒體以及評論家，好像也沒有對外炫不說，當時是我錯了的說法，筆者才疏學淺是沒有看到這種聲明。
要媒體道歉的機會很少，除非有當事人提告並勝訴，但誰會替美軍航艦被擊沉的報導打不平而提告呢？應當沒有，老一輩的媒體從業人員會有審查與自律，現階段的媒體講求快速，似乎荒廢了新聞「真」的這一塊。
※擊沉航艦的困難
就軍事面來說，要擊沉一艘美軍核子航艦很困難，最想擊沉美軍航艦的國家首推前蘇聯，當時蘇聯發明了P500玄武岩反艦飛彈，飛彈齊射後會有導引飛彈的飛彈，當導引飛彈被擊落後會自動有飛彈「補位」，繼續導引其他飛彈攻擊，玄妙吧！蘇聯人無法實現的，現在要胡塞武裝團體實現，恐有所困難。
航艦戰鬥群旁邊都有若干艘神盾級軍艦護衛，其中卡尼號驅逐艦曾有多次擊落無人機與反艦飛彈的實戰戰例，斷無可能在航艦遇襲時撒手不管。
若真有美軍航艦被擊沉，那麼一艘航艦被擊沉是大事，美國政府想「蓋牌」是很難的。更何況航艦被擊沉時會有龐大的搜救隊搜尋，很難不被其他國家影像衛星發現。再以1987年史塔克號巡防艦被飛魚飛彈擊中為例，美軍一樣照常發布受損照片，毫不隱諱，已除役的企業號航艦失火或是好人理查號突擊艦失火，一樣公布照片－民主自由、資訊開放的好處。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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