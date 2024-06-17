職業車手黃亭茵初體驗！攜手電視台美女主播開直播還炫技「定桿」
台灣一姊黃亭茵在96自由車聯賽天母站無懸念單飛進終點，奪下后冠。台灣衝刺后拿下單站冠軍並不意外，賽前黃亭茵還與《年代新聞》主播馬湘瑩一起開直播，挑戰一日網紅，讓車迷看到不一樣的黃亭茵。
記者廖聿偉/天母報導
34歲的黃亭茵是台灣自由車的指標型人物，生涯拿下2次亞運銅牌，6面亞錦賽金牌，同時也是台灣第一位站上歐洲一級車隊的車手，生涯戰功彪炳。
已騎車超過20年的黃亭茵，日前曾透露退休後有可能改行當Youtuber，未料提前在96自由車聯賽前迎來生涯初體驗，與主播馬湘瑩一起在一小時的直播與車迷互動，並分享生涯故事，還現場教了「炫技」的定桿技巧。
黃亭茵Youtuber初體驗受好評
原本就善於面對鏡頭的黃亭茵說，「其實完全不緊張，可能主題是腳踏車，是我的專業領域，只要稍微準備一下，分享我的經歷，並告訴觀眾單車是怎樣的運動。」
黃亭茵形容自己是「人來瘋」的類型，所以直播時就開起歡樂模式，並與主播、車迷互動，唯一比較擔心是時間掌控，所幸最後完美演出，廣受好評。連搭檔馬湘瑩都稱讚，「黃亭茵看不出來是第一次直播！過程非常流暢。」
《年代新聞》近期推出電視台主播在網路上的直播節目，馬湘瑩透露，「這也是我第一次開直播，前幾天都非常緊張，還睡不好，所幸黃亭茵很活潑，我們搭擋也很順暢。」