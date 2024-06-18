Q2市場向上轉好　台化洪福源：審慎樂觀看待下半年

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另外通膨依然存在需求低迷影響下，公司為了維持營運利益採取產銷調節，產品汰弱留強，致銷售量，減少93億8,973萬元。不過營運利益比前年好轉，112年度稅後利益為85億4,852萬元，每股稅後盈餘1.46元，預定分配現金股利1.25元。
回顧2023年，整體市場延續新冠以來的困境，通膨抑制全球景氣，美中貿易紛爭及俄烏、以哈等地緣政治衝突持續，影響全世界經濟動能。而且世界第二大經濟體中國大陸新增產能持續投放，供給端過剩，房地產市場低迷影響，經濟疲弱陷入通縮，導致消費端需求保守，壓抑產品需求與價格。這個情況，今年甚至於明年會持續，但也會逐步改善。
本公司在2023年調整產銷策略，積極去化庫存，在同仁努力下，營業政策推行與市場開拓有成效，加上芳香烴產品價格能與輕油維持一定的利差，公司獲利比2022年較好一些。
今年在農曆年後需求仍然不如預期，下游接單遲緩，客戶持續去化庫存致影響市場表現，致營業利益不理想，幸好投資利益改善，加上寧波營運改善，且芳香烴產品在下游聚酯高開動率下，維持不錯的利差，第一季整體營運仍有利益，比去年第四季進步。
第二季屬傳統旺季，目前油價維持80美元上下振盪，預期輕油、石化及塑膠品價格觸底反彈，市場慢慢向上轉好，加上本公司第二季沒有排定大型歲修，預估合併營收將優於第一季，售量、售價皆會增加。
至於下半年，美國的通膨依然在高檔，降息的期程一直往後推遲，歐洲經濟也陷入膠著，大陸經濟困境仍在，過剩產能需要時間消化，房市改善有限，但各級政府拚全力改善經濟的動力仍可以看得到，企業投資及民間消費可望逐漸提升，若地緣區域衝突能控制，原油及能源價格維持穩定，預估石化品及塑膠價格可趨於穩定，因此審慎樂觀的看待下半年。面對全球經濟嚴峻的形勢，維護公司永續經營是經營團隊的基本職責。
本公司過去在強化經營體質，無論在安全生產、降低成本及節能減碳方面，我們做得很多，也有傲人的成績。芳香烴的生產整合，苯乙烯、PTA的加工成本都是領先同業，具有相當的競爭力，經營體質相對健康，可是卻贏不了產能過剩，削價競爭的紅海市場。為了永續經營，必須改變策略，推動產品差異化和營運轉型。
在產品差異化方面，去年我們推動「做精、做廣」，不以市佔率為優先考量，跳脫紅海巿場競爭，推廣產品到全球超過八十個國家，重視產品的差異性，包括產品認證、品質與交期穩定、及時技術服務，在這個策略上，我們雖然不再全產全銷，但得到客戶信賴，台化的品牌形象取得了全世界各個角落的認同，今年我們會做得更精，做得更廣。