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南亞吳嘉昭展望未來：產業布局廣加積極轉型！下半年成績更好

▲南亞董事長吳嘉昭在股東會上表示，公司產業布局廣加上積極轉型，相信下半年成績更好。（圖／南亞提供）
▲南亞董事長吳嘉昭在股東會上表示，公司產業布局廣加上積極轉型，相信下半年成績更好。（圖／南亞提供）

記者許家禎／台北報導

台塑四寶之一南亞公司今（19）日舉行股東會，南亞董事長吳嘉昭表示，2023年度公司合併營業額為2,597.5億元，年減26.9%；合併稅前利益91.3億元，年減80.8%，稅後每股盈餘0.8元，是上市以來的第二低，經營上非常辛苦。但公司產業佈局廣，雖然有短暫風浪，但經營穩健，且積極轉型，相信今年下半年會有更好的成績。

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吳嘉昭指出，2023年度通膨高漲，各國急速升息，消費與需求快速下降，且同業競相擴增產能，市場供給大量增加，廠商進貨趨向保守，大都以去化庫存及剛性需求為主，整體業績反應出經營艱困的局面。

公司經營的產業項目，主要有電子材料、化工、聚酯產品、塑膠加工等四大類。在塑膠加工產品方面，近年來，陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並拓展高階產品及具潛力的新興市場，獲利相當穩定。

在化工產品方面，去年度全球需求減少，加上大陸同業新增產能陸續投產，並外溢到海外地區，市場競價激烈，整體化工產品業績呈現衰退。在聚酯產品方面，受通膨及升息影響，終端消費萎縮，客戶持續調節庫存，加上大陸同業產能過剩，降價競爭，獲利減少。

在電子材料方面，去年度消費性電子需求不佳，及美中科技戰持續的負面影響，客戶觀望，僅以短急單因應，導致各項產品銷售量、價都低於上一年度，業績衰退。

公司主力產品是電子材料，展望將來，電子產業正迎來幾個新的發展機會，本公司對其成長充滿信心，包括5G到6G等通信技術的升級、電動車和自動駕駛的快速發展、AI相關領域的廣泛應用，以及半導體先進封裝材料的需求。

吳嘉昭表示，以上均需要更高端的材料支援，這必定會帶來電子相關產業的需求與發展。另外，面對營運環境大幅變動，公司也積極調整因應。已成立「永續經營與發展組」，統籌全公司資源，推動事業轉型與永續發展，並訂定4個主要策略方針。

首先是產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，開發新應用領域及拓展新市場。再來是事業轉型：開發新事業、新產品及新技術，尋求事業轉型，深化公司產業佈局。還有低碳轉型：拓展綠色產品，致力節能減碳，落實循環經濟。最後是數位轉型：應用數位科技，精進AI應用及數位轉型，實現智能化營運。


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